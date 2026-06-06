Maďarská strana Tisza predloží návrh na transformáciu verejnoprávnych médií: Chce dosiahnuť TOTO

BUDAPEŠŤ - Maďarská vládna strana Tisza budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Oznámil to v sobotu na Facebooku premiér Péter Magyar, informuje spravodajca v Budapešti.
Predseda vlády v príspevku napísal, že cieľom návrhu je dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. „Správa je svätá, názor je slobodný,“ dodal Magyar. Premiér počas volebnej kampane, aj bezprostredne po volebnom víťazstve avizoval, že pozastaví spravodajstvo verejnoprávnych médií, kým nebude zabezpečené vyvážené spravodajstvo, pripomenul server 24.hu.
Generálny riaditeľ podal rezignáciu
Generálny riaditeľ Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA) Dániel Papp v piatok vo vyhlásení oznámil, že inicioval ukončenie svojho pracovného pomeru. Podľa tlačovej správy MTVA „generálny riaditeľ podal rezignáciu s odvolaním sa na zámer novozvolenej vlády úplne transformovať verejnoprávne médiá“.
Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tarr v utorok na Facebooku uviedol, že verejnoprávne médiá pretransformujú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. V súvislosti s odchodom Pappa najnovšie uviedol, že jeho pôsobenie vo funkcii „sa označuje za jedno z najtemnejších období maďarskej verejnoprávnej mediálnej scény.“