Zo slávnej speváčky v Cannes onemeli: Obrovský výstrih, retiazka na bradavkách a... Takto schudla!

CANNES - Keď sa Lizzo objavila na červenom koberci amfAR Gala v Cannes, hostia doslova onemeli. Speváčka predviedla extravagantný modrý model s provokatívnou retiazkou cez prsia a ukázala výrazne štíhlejšiu postavu po mesiacoch chudnutia. Jedni ju oslavujú ako módnu bohyňu, iní hovoria o „preháňaní“. Jedno je však isté: Lizzo bola hviezdou večera.
Na prestížnom amfAR Gala v Cannes sa tento rok zišla hollywoodska smotánka, no všetky pohľady patrili jedinej žene — Lizzo. Speváčka dorazila na charitatívny večer v Antibes v odvážnych kobaltovo-modrých šatách od návrhára Roberta Wuna a okamžite spôsobila módny ošiaľ. Jej look bol doslova neprehliadnuteľný. Korzetové šaty bez ramienok mali dramatickú „morskú“ siluetu so zvýraznenými bokmi a rozšírenou sukňou. Najväčší šok však prišiel v hornej časti modelu. Cez oblasť pŕs visela kovová retiazka pripomínajúca piercingy bradaviek.
Vogue tento detail označil za „nipple necklace“, teda extravagantný šperk, ktorý posúva trend „nahého obliekania“ na úplne novú úroveň. Lizzo outfit doplnila dlhými modrými rukavicami s bizarným detailom ďalších „rúk“ navrchu, čím celý styling pôsobil surrealisticky až teatrálne. Vlasy mala uhladené do krátkeho vintage účesu a výrazné obočie takmer úplne zosvetlené. Výsledokom bola kombinácia futuristickej divy, haute couture extravagancie a provokácie.
Rovnako veľký rozruch ako samotné šaty, vyvolala aj jej postava. Lizzo pôsobila výrazne štíhlejšie než pred pár rokmi a fanúšikovia okamžite začali diskutovať o jej premene. Speváčka pritom o svojej ceste chudnutia hovorí otvorene už dlhšie. Tvrdí, že sa nesústredí na „štíhlosť“, ale na zdravie a psychickú pohodu. Vlani prezradila, že znížila telesný tuk o 16 percent. Napriek zmene vzhľadu však Lizzo stále odmieta, že by zradila body positivity. „Stále som plus-size. Som len menšou verziou samej seba,“ povedala v jednom z rozhovorov.
Zdôrazňuje, že sebaprijatie podľa nej neznamená zostať navždy rovnaká, ale dovoliť si meniť sa bez hanby. Samotný večer pritom nebol len o móde. amfAR Gala tradične zbiera milióny na výskum HIV/AIDS a patrí medzi najprestížnejšie udalosti filmového festivalu v Cannes. Tento rok podujatie hostila herečka Geena Davis a medzi hosťami boli aj Eva Longoria, Heidi Klum, Brooks Nader či Rami Malek. Lizzo navyše počas večera aj vystúpila a naznačila, že pripravuje nový album. „Chcem priniesť späť zábavu. Ľudia sa potrebujú smiať a tancovať,“ odkázala na červenom koberci. Viac hostí z podujatia nájdete v galérii.
