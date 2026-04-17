Eros Ramazzotti je na roztrhanie: Stále na cestách... Zahviezdil už aj na Slovensku!

BRATISLAVA – Talianska superstar Eros Ramazzotti je opäť na cestách, v novembri minulého roka vydal nový album Una Storia Importane a podľa neho dostalo aj názov turné (Una Storia Importante World Tour), ktoré začal 14. februára koncertom v Paríži. V rámci európskej časti turné nevynechal ani Bratislavu, kde sa predstavil vo štvrtok 16. apríla. Pod názvom Una Storia Importante vydal vo februári 1985 singel, ktorý sa dostal na prvé miesto talianskej hitparády. Nájdeme ho na debutovom albume Cuori agitati. Eros s touto skladbou súťažil aj na festivale v Sanreme.
Vypredané hľadisko Tipos arény prijalo speváka a muzikanta hneď na úvod ako svojho. Odmenou boli dve hodiny temperamentu 62-ročnej hviezdy z Apeninského polostrova, ten prišiel na pódium v obleku. Predaj jeho platní v priebehu 40-ročnej kariéry presiahol 80 miliónov nahrávok. Vydal 14 štúdiových albumov, takže má z čoho vyberať do playlistu. Začal skladbou Taxi Story z piateho albumu In ogni senso, vydaného v roku 1990, po nej song Quanto amore sei z albumu Eros (1997), po nej išlo sako dole, po tretej skladbe Un cuore con le ali z albumu Nuovi eroi (1986) pozdrav do arény: „Ďakujem Bratislava, Dobrý večer, Ako sa máš?“
Nasledovali hity Un'emozione per sempre, duet s Anastaciou, kde dámsky part zaskočila vokalistka, podobne ako pri Più che puoi, kde za Cher zaskočila opäť vokalistka. Pri Stella gemella zobral spevák gitaru, po Adesso tu vybehol prvýkrát do hľadiska medzi fanúšikov, čo sa v priebehu koncertu stalo viackrát, nechýbali ani selfíčka. Z nového albumu ponúkol Stupide parole romantiche, ďalšími boli známe songy Dove c'è musica, La luce buona delle stelle, Se bastasse una canzone, Musica è, Un'altra te v spojení s hitom Boba Marleyho No Woman No Cry, Terra promessa, z debutového albumu Cuori agitate a dva megahity Fuoco nel fuoco a Cose della vita. Dva prídavky si Bratislava vytlieskala postojačky, Un angelo disteso al sole a Più bella cosa.
K úspechu koncertu prispelo aj technické zázemie, pódium v tvare dvojitého polkruhového móla, elegantné a hlavne nerušivé svetelné efekty, výborný zvuk. Špičkový výkon podala osemčlenná sprievodná kapela v dvojitom obsadení, dve gitary, dve basgitary, dvoje klávesov a dve sady bicích. Nechýbala veľkoplošná obrazovka, na ktorej sa v závere koncertu objavila slovenská vlajka, k nej aj dve bočné obrazovky. Veľmi príjemné dve hodiny Made in Italy.
Eros Luciano Walter Ramazzotti, tak znie jeho celé meno, (*28. 10. 1963, Rím) vydal v roku 1985 debutový album Cuori agitati. Ďalšie dva Nuovi eroi (1986) a In certi momenti (1987) sa dostali na prvé miesto. Úspešné sú jeho duetá Non siamo soli s Rickym Martinom, Cose della vita s Tinou Turner, Piu che puoi s Cher či I Belong To You s Anastaciou. V talianskom TOP 40 rebríčku mal zatiaľ 24 piesní, osem z nich sa dostalo na prvé miesto. Najnovší album Una storia importante vydal 21. novembra 2025.
Napriek tomu, že je rodákom z Ríma, je veľkým fanúšikom Juventusu Turín, v marci 2012 mu hviezda klubu Pavel Nedvěd udelil osobnú hviezdu ako fanúšikovi klubu. V apríli 2006 vydal autobiografiu, ktorú napísal spolu s Lucom Bianchinim. Bratislavčania Erosa ho už poznali z piatich koncertov, ten prvý odohral 10. júna 2001, ďalšie potom 9. mája 2013, 15. marca 2016, 5. októbra 2019 a 15. apríla 2023. Šiesty pribudol vo štvrtok večer. Poznajú ho aj v Košiciach, kde hral dvakrát, vo februári 2010 a septembri 2015. Z Bratislavy vedie jeho cesta do Budapešti, kde koncertuje 19. apríla, tri dni nato vystúpi v Bukurešti a 24. apríla v bulharskej Sofii.
