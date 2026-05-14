26-ročná televízna hviezda schudla vyše 50 kíl: Takto dosiahla svoje štíhlejšie ja!

LONDÝN - Ešte pred pár rokmi bola Amy Tapper známa ako usmievavá tínedžerka z britskej reality šou Gogglebox. Dnes však 26-ročná televízna hviezda púta pozornosť úplne iným dôvodom. Jej dramatická premena doslova šokovala fanúšikov aj britské médiá.
Amy Tapper otvorene priznala, že s váhou bojovala prakticky celý život. Roky skúšala diéty, rôzne stravovacie plány aj intenzívne cvičenie, no výsledky boli len krátkodobé. Sama povedala, že mala pocit, že „už neexistuje nič ďalšie“, čo by mohla skúsiť. Zlom prišiel v júni 2024, keď začala pod lekárskym dohľadom používať liek Mounjaro, ktorý sa využíva na liečbu obezity a diabetu. Amy však opakovane zdôraznila, že injekcie neboli „zázračným riešením“ – popri nich tvrdo makala v posilňovni, spolupracovala s osobným trénerom a úplne zmenila životný štýl.
Schudla približne 51 kilogramov. Z veľkosti 26 sa dostala na veľkosť 18 a podľa vlastných slov prvýkrát po rokoch cíti, že „získala späť svoj život“. Fanúšikovia si všimli nielen jej štíhlejšiu postavu, ale aj úplne nové sebavedomie. Na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje fotografie v obtiahnutých outfitoch, plavkách či džínsoch, ktoré by si podľa vlastných slov kedysi nikdy neobliekla. Pod každým príspevkom sa okamžite objavujú tisíce komentárov o tom, ako „žiarivo“ a „šťastne“ dnes pôsobí.
Amy zároveň veľmi otvorene hovorila aj o temnej stránke celej cesty. Priznala, že po veľkom schudnutí ju začali trápiť previsy kože, najmä na rukách a bruchu, a uvažuje preto o chirurgickom odstránení kože. Veľkou témou sa v britských bulvárnych médiách stalo aj jej budúce materstvo. Amy sama v posledných rozhovoroch naznačila, že výrazné zlepšenie zdravotného stavu jej dodalo optimizmus do budúcnosti.
Neexistuje však žiadne potvrdenie, že by momentálne čakala dieťa alebo že by mala diagnostikované problémy s plodnosťou. Je pravda, že výrazné schudnutie môže pri niektorých ženách zlepšiť hormonálnu rovnováhu, metabolické zdravie a šance na otehotnenie, no v prípade Amy ide zatiaľ skôr o špekulácie médií a fanúšikov než o oficiálne potvrdené informácie. Jedno je však isté, Amy Tapper dnes pôsobí spokojnejšie, sebavedomejšie a zdravšie než kedykoľvek predtým.
