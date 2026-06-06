NAJVYŠŠIA pohotovosť na známom európskom letisku! Po incidente hlásia zranených a zasahovali všetky záchranné zložky

FRANKFURT NAD MOHANOM - Boeing 787-9 spoločnosti Lufthansa utrpel na letisku vo Frankfurte kolaps predného podvozku. V čase incidentu Dreamlineru, ktorý mal letieť do Los Angeles, bola na palube iba posádka.
Cestujúci, ktorí mali dnes letieť do USA, boli svedkami nešťastnej udalosti. Ich lietadlu, ktoré bolo v službe iba štyri mesiace, zlyhal podvozok a spôsobil rozsiahle škody i zranenia personálu Lufthansy. Spoločnosť let zrušila a príslušné orgány aktuálne udalosť vyšetrujú.
Hovorca Lufthansy potvrdil, že k udalosti došlo 4.júna v obedných hodinách o 12:45 miestneho času. Linka patrí k pravidelným letom spoločnosti do Los Angeles pod číslom LH450. Na videu možno vidieť, že počas prepadu bol okolo lietadla pozemný personál letiska. Hovorca ďalej uviedol: "Momentálne prešetrujeme presné okolnosti spolu s príslušnými orgánmi. Na mieste sú technici i podporný personál. Ďalšie informácie poskytneme hneď, ako budú k dispozícii."
Stroj ostal kompletne nepojazdný
AeroTELEGRAPH poznamenáva, že oba motory sa dotkli zeme, pričom po náraze odletela aj jedna klapka podvozku. Lufthansa obdržala lietadlo iba v januári a je jedným zo 17 kusov modelu, ktoré aktuálne spoločnosť prevádzkuje. Okrem toho, čoskoro k nim pribudne ďalších 20 kusov Dreamlineru.
Ide o vážny problém Dreamlineru?
Paradoxne podobný prípad nastal tiež rovnakému typu lietadla vo farbách British Airways ešte v roku 2021. Išlo o nákladný let, ktorý mal namierené z Londýna do, ironicky, práve Frankfurtu. O viac ako rok neskôr uverejnil Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd Spojeného kráľovstva kompletnú správu kde uviedol nasledovnú príčinu: "Zámok NLG bol neúmyselne vložený do otvoru pre vrcholový zámok spojovacej článkovej zostavy namiesto otvoru pre zámok."