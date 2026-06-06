Novinka Punch – pomocník do každej domácnosti od značky Vileda

Značka Vileda prichádza na trh s novými flexibilnými a všestrannými hubkami Punch v troch prevedeniach a vôňach. PUNCH od Viledy možno mať vo variante Apple, Orange i Lemon, teda trojici, ktorá skvele čistí, vyzerá rozkošne a krásne ovocne vonia. Každá z nich má svoju špecializáciu, ale všetkých spojuje jedno. Čistí bez poškrabania a ich vôňu aktivujete prostým stlačením. Je to výkonný pomocník v boji proti neporiadku. Hubky Punch by mali osloviť mladšiu generáciu, ktorá snáď vďaka ich hravosti ochotnejšie a radostnejšie prispeje k domácim prácam. Po novom uvádza Vileda pre nadchádzajúce obdobie aj najobľúbenejšiu handričku Actifibre do kuchyne, a to vo dvojkusovej variante, teda známej fialovej farbe plus modrej. Na trhu aj naďalej zostane vo variante jednokusovom. Zákazník si tak bude môcť vybrať. A po troch rokoch absencie obľúbeného Actifibre na okná v podobe žltej handričky ponúkajúcej maximálnu savosť pre krištáľovo čisté okná znovu uvádza Vileda tento zázrak upratovania na trh. Pokiaľ niekomu v domácnosti doteraz chýbal, jeho výroba je obnovená a bude ho teraz dostatok.
„Nová rada Vileda Punch má progresívnu fialovú farbu. Celá rada troch hubiek je hravá, voňavá a efektívna. Cieli na mladých ľudí, ale nielen na nich. Veríme, že si nájde miesto v každej domácnosti,“ uvádza Adina Skalová, marketingová manažérka značky Vileda. „Ďalšou našou novinkou sú potom vysoko efektívne handričky Actifibre do kuchyne. Po novom vo dvojkusovom balení, a to na základe dopytu zo strany spotrebiteľov. Nakoniec by som sa rada podelila so všetkými, ktorí vsádzajú na efektivitu pri upratovaní. Vileda obnovila výrobu handričiek Actifibre na okná a ja som presvedčená, že tak urobíme radosť nejednej gazdinke. Za dobu troch rokov, kedy tento výrobok na trhu chýbal sme zaznamenali obrovský dopyt práve po ňom. Kto si zvykne na práci s ním, potom už zložito hľadá ekvivalent. Jedná sa o rýchlu prácu. Sklo sa po jeho použití leskne bez šmúh,“ dodáva Adina Skalová.
Vileda PUNCH Lemon flexibilná hubka – Nová úroveň upratovania
Jedná sa o flexibilného abrazívneho pomocníka, ktorý skvelo čistí. Hubku možno použiť vnútri aj vonku, aj na veci so zaschnutou špinou. Zvládne aj nepriľnavé panvice, riad, pracovné stoly, drezy, dlaždičky, grily, záhradný nábytok. Ľahko sa vyplachuje, zostáva svieža a vydrží dlhšie. Je ideálna, keď sa neporiadok schováva na zle prístupných miestach – vnútri úzkych pohárov, za batériami, v záhyboch alebo malých štrbinách. Ideálna je na sklo, nepraktické rohy a tie záhadné úzke medzery, ktoré má každá kuchyňa. Skladá sa z abrazívnej vrstvy, flexibilnej hubky a jemnej stieracej časti. Odporúčaná cena je 3,99 Eur.
Vileda PUNCH Apple viacúčelová hubka
Nielen krásne vonia, ale je vysoko účinná. Ľahko si poradí so špinou, omrvinkami, mastnotou, rozliatymi tekutinami aj všetkými škvrnami. Možno ju využiť na povrchy vnútri aj vonku.Odporúčaná cena je 3,99 Eur.
Vileda PUNCH Orange extra účinná hubka
Hodí sa na riad, pracovné stoly, drezy, dlaždičky, grily aj záhradný nábytok – skrátka všade tam, kde si špina začne príliš veriť. Ďalej na pripáleniny aj zaschnutú špinu a nehody akéhokoľvek typu. Je drsná k špine, jemná k povrchom a neobyčajne príjemná do ruky na to, že s ňou práve drhnete plechy z rúry. Skladá sa z termoaktívnej hubky, ktorá v teplej vode zmäkne a v studenej stvrdne a zo špeciálnej abrazívnej vrstvy na tie naozaj odolné kúsky. Odporúčaná cena je 3,99 Eur.
Vileda Actifibre mikrohadrička do kuchyne 2 ks
je teraz uvedený na trh aj v novom kabáte. Vďaka jeho obľúbenosti aj v dvoch kusovom variante. Jeho funkcie však zostávajú nezmenené.Mikrohadrička Vileda Actifibre Pro Kitchen, ktorej súčasťou je PVA vrstva, ktorá uľahčuje upratovanie kuchyne a ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští povrchy jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo nasaje rozliate tekutiny, kvapky aj vlhkosť, zatiaľ čo jeho jemná textúra zaisťuje šetrnú starostlivosť aj o chúlostivé povrchy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a pomáha udržovať kuchynské linky, drezy a spotrebiče dokonalo čisté. Je možné ju použiť v celej kuchyni s výsledkom bez šmúh. Po novom ju Vileda na trh uvádza v praktickom dvojkusovom balení. Jej odporúčaná cena je 5,29 Eur.
Vileda Actifibre mikrohadrička na okná 1 ks
Jedná sa o mikrohadričku s PVA vrstvou uľahčujúcou čistenie skiel aj okien. Ponúka výhodu 3v1 – čistí, suší a leští jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo odstraňuje škvrny od vody, odtlačky prstov, prach aj šmuhy. Po namočení je mäkká a zaisťuje starostlivosť bez šmúh pre chúlostivé povrchy, ako sú zrkadlá a sklenené stoly. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu aj nečistoty a zakaždým zanecháva okná, zrkadlá a sklenené povrchy žiarivé a dokonalo čisté. Odporúčaná cena je 3,59 Eur.
Vileda už viac ako 75 rokov pomáha žiariť miliónom domácností po celom svete. Je prednou svetovou značkou výrobkov pre starostlivosť o domácnosť. Ponúka škálu produktov, ktoré sú vyrábané z jediného dôvodu: udržiavať domovy upratané a hygienicky čisté. A naviac, aby tieto úlohy boli uspokojivé pre všetkých, kto sa starostlivosťou o upratovanie zaoberajú. Aby boli dokonca príjemnejšie, než ako tomu bývalo skôr. Svoju rolu berie značka vážne, pretože verí, že doma sa cítime ako doma, len keď je čisto. Má ambície stanoviť štandard v upratovaní a inovovať produkty, vďaka ktorým je upratovanie domácnosti čo najľahšie a najúčinnejšie. Upratovanie nezačína vedrom a mopom. Začína to tým, ako sú tieto produkty vyrábané. Spojením skúseností a vzájomnej úcty Vileda verí v nevyhnutnosť tvorivého tímu pri vývoji vynikajúcich produktov. Zákazníkom ponúka produkty, ktoré sú eticky vyrábané a dizanjované tak, aby vydržali, tým sa zasluhuje o zlepšenie planéty. Patrí sem podpora rozmanitosti, bezpečnosti a pohody medzi zamestnancami, či tiež eliminácia jednorazových plastov pri obaloch a podpora ekonomiky. Značka dnes ponúka širokú škálu inovovaných produktov – od známych Vileda handričiek na okná až po produkty, ktoré chránia a čistia podlahy, pracovné plochy, kúpeľne a starajú sa o bielizeň. Všetky výrobky sú vyrábané so starostlivosťou a tak, aby vydržali čo najdlhšie. Vileda je značkou nemeckej spoločnosti Freudenberg. Viac informácii nájdete na: www.vileda.sk.
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