Hviezda seriálu Big ben: Má naplánovanú eutanáziu... Bolestivé slová!

NEMECKO - Rodinu herečky Kateriny Jacob postretol krutý osud. Ani ona to nemala ľahké. Pred pár rokmi jej diagnostikovali rakovinu. No a ak by sa jej mala zákerná choroba znova vrátiť, chce podstúpiť eutanáziu.
Big Ben je nemecký televízny seriál, ktorý sa vysielal aj na slovenských obrazovkách. Hlavnú úlohu policajta Benna Berghammera stvárnil nemecký herec Ottfried Fischer, jeho kolegyňu hrala do roku 2006 herečka Katerina Jacob. Jej osud je krutý. Obľúbená predstaviteľka vyšetrovateľky Sabriny dnes otvorene hovorí o jednej z najťažších kapitol svojho života. Herečka si prešla náročným bojom s rakovinou prsníka, ktorá ju zasiahla nečakane.
Ochorenie pritom vníma ako akési rodinné prekliatie, keďže vážne zdravotné problémy postihli aj jej najbližších. Prvé varovné signály prišli nenápadne. „Na konci roka 2021 som si nahmatala hrčku v prsníku, ale pôvodne som si myslela, že ide o zapuzdrenú mliečnu žľazu,“ priznala pre Bild. K lekárovi však išla až v momente, keď sa situácia začala zhoršovať. Diagnóza bola šokujúca – lekári odhalili hneď niekoľko nádorov a krátko nato pribudol ďalší. Nasledovala operácia a vyčerpávajúca liečba v podobe chemoterapie a ožarovania.
Aj keď dnes bojuje a nevzdáva sa, do budúcnosti má jasno. Ak by sa choroba vrátila, rovnakú liečbu už odmieta. „Keby sa to malo vrátiť, už nepodstúpim chemoterapiu. Aj keby som ju zvládla,“ povedala otvorene pre Bunte. Svoje rozhodnutie má premyslené do detailov a pripúšťa aj tú najkrajnejšiu možnosť. „Už premýšľam, čo robiť v prípade recidívy. A ako som spomenula, chemo už nie. Áno, lekári nebudú súhlasiť, budú ma nútiť… Ale nie," pokračovala. Za jej postojom stojí aj bolestivá skúsenosť z rodiny. Jej mama prežívala posledné roky života v obrovských bolestiach a bez nádeje na zlepšenie.