Premiér Fico odcestoval do francúzskej Normandie: Pripomenie si obete druhej svetovej vojny

Slovenský premiér Robert Fico (Zdroj: TASR/Risto Bozovic)
BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval v sobotu do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov. Informovali z Úradu vlády SR.
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Tlačová konferencia Roberta Fica a Denisy Sakovej na Úrade vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
„V rámci návštevy Normandie sa predseda vlády SR Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov,“ uviedol úrad vlády. Ako priblížil, spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny.