Chorý Rasťo Piško: Za toto je vďačný a... Plánuje návrat!

BRATISLAVA - Po mesiacoch mimo verejného života sa Rasťo Piško opäť objavil medzi ľuďmi. Obľúbený humorista a spisovateľ prehovoril o náročných chvíľach a o obrovskej podpore priateľov, ktorá mu pomohla nevzdať sa. Dnes verí, že to najhoršie má za sebou. Plánuje návrat!
Rasťo Piško sa po dlhšom čase opäť objavil v spoločnosti. Nenechal si ujsť tradičné Wimmer schnitzel, ktoré sa konali v legendárnej reštaurácii, dlhé roky spájanej so stretnutiami umelcov, hercov a osobností kultúrneho života. Jeho príchod vyvolal medzi prítomnými úprimnú radosť. Kolegovia a priatelia ho po dlhom období strávenom mimo verejného diania privítali s otvorenou náručou a neskrývali nadšenie, že ho môžu opäť vidieť medzi sebou.
Hoci sa v posledných mesiacoch stiahol z verejného života a sústredil sa najmä na svoje zdravie a súkromie, podpora blízkych ľudí ho neopustila ani na chvíľu. Práve náročné životné obdobie mu ukázalo, koľko priateľov a dobrých ľudí stojí po jeho boku. Ich priazeň, povzbudenie a záujem si nesmierne váži a otvorene priznáva, že ho ich reakcie často dojímajú.
„Ako sa hovorí, že v núdzi nájdeš priateľa, tak ja som bol naozaj vo veľkej núdzi, pretože veľa priateľov som našiel. Neviem, čím som si to zaslúžil tú priazeň. Majú ma veľmi radi, až mám z toho také výčitky svedomia. Veľmi im za to ďakujem, je to veľká podpora,” prezradil nám v rozhovore. Rasťo Piško si v roku 2024 vypočul od lekárov mimoriadne nepríjemnú správu. Diagnostikovali mu melanóm na chrbte, ktorý výrazne ovplyvnil jeho každodenný život a priniesol množstvo fyzicky aj psychicky náročných chvíľ.
Nasledovali vyšetrenia, liečba a obdobie plné neistoty, počas ktorého musel prehodnotiť mnohé životné priority. Dnes však môže hovoriť o citeľnom zlepšení. Ako sám priznal, jeho zdravotný stav je v súčasnosti podstatne lepší než pred niekoľkými mesiacmi. Hoci cesta k tomuto bodu nebola jednoduchá, postupne sa mu podarilo získať späť optimizmus a vieru v lepšie zajtrajšky. Napriek všetkým prekážkam sa Piško nevzdáva.
Svoj boj s chorobou berie ako výzvu a s typickým nadhľadom a humorom sa pozerá dopredu. Verí, že sa mu postupne podarí získať späť čo najviac zo svojho niekdajšieho života, energie a pracovného nasadenia. Hoci si uvedomuje, že návrat k úplnej pohode si ešte vyžiada čas, odhodlanie mu rozhodne nechýba. „Ja som si dal taký záväzok, že to bude lepšie a lepšie, že sa ešte vrátim, ak to bude, ako to je teraz, tak potom budem môcť povedať, že som prekonal sám seba. Takže ešte nekončím,” odkázal. Jeho slová sú dôkazom toho, že aj v najťažších životných obdobiach možno nájsť silu nevzdať sa a pokračovať ďalej.