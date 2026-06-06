Hrozivá situácia v zaplavenej jaskyni: Pátranie sa zastavilo, nádej na prežitie posledných mužov slabne

VIENTIAN - Záchranári v sobotu prerušili pátranie po dvoch mužoch, ktorí zostali uviaznutí v čiastočne zaplavenej jaskyni v Laose, keďže miesto sa stalo nestabilným a nádeje na prežitie sa vytratili. Píše správa agentúry AFP.
Skupina siedmich miestnych obyvateľov vstúpila do opustenej bane v horskej provincii Xaisombou približne 125 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Vientian 19. mája. Pri intenzívnom daždi však voda zaplavila vchod do jaskyne. Jedného muža z nej 29. mája vyniesol záchranný tím, zatiaľ čo štyria ďalší sa o deň neskôr dostali von sami. Záchranári im pritom niekoľko dní dodávali jedlo a lieky a odčerpávali vodu z jaskyne, čím im uľahčili únik. Predpokladá sa, že dvaja nezvestní muži sa dostali hlbšie dovnútra, čo donútilo záchranárov hľadať alternatívnu prístupovú trasu.
Pátranie po dvoch mužoch sa končí
Malajzijský jaskynný potápač Lee Kian Lie, ktorý sa k záchrannej operácii pripojil 28. mája, včak pre agentúru AFP uviedol, že pátranie po dvoch mužoch sa končí, keďže riziká spojené s jej pokračovaním prevyšujú nad mizivú šancu na záchranu nezvestných mužov. Dodal, že vchod do jaskyne je nestabilný.
„Pokračovanie v operácii je veľmi rizikové,“ dodal. „(Záchranári) sa preto naďalej sústreďujú na odčerpávanie vody a výkopové práce v miestach, kadiaľ by mohla voda odtekať rýchlejšie. Možno sa stane zázrak,“ povedal. Záchranný tím zároveň vo vnútri jaskyne umiestnil zásoby potravín pre prípad, že by ich dvaja nezvestní muži našli.