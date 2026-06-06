Ťažká dopravná nehoda na Orave! Vodič prešiel do protismeru, nasledovala zrážka: FOTO Autá skončili na šrot

KRUŠETNICA - Pod záver pracovného týždňa sa na severe Slovenska podpísala ťažká dopravná nehoda.
K nehode došlo v piatok popoludní na ceste II/520 v obci Krušetnica (okres Námestovo). "Vodič osobného motorového vozidla značky Škoda, ktorý jazdil v smere od obce Breza na obec Zákamenné, z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru. Následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom značky Volkswagen a potom aj s ďalším vozidlom," uviedla polícia.
Pri nehode utrpeli dve osoby zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. "Dvaja vodiči sa podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U jedného vodiča bol nariadený odber krvi. Presné príčiny a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," informovali.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, vzhľadom na závažnosť piatkových dopravných nehôd, prijalo potrebné opatrenia na ich predchádzanie. "Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili svoju obozretnosť, dodržiavali dopravné predpisy a plne sa venovali vedeniu vozidiel," dodali.