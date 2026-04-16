Adam Sandler na premiére s dcérami: Nezaprie ich... Tie sú krásne!

LOS ANGELES - Na premiére filmu Roommatea v Los Angeles sa Adam Sandler (59) objavil po boku manželky Jackie a dcér Sadie a Sunny, ktoré im sú nápadne podobné. A všetky 3 boli nesmierne krásne!
Adam Sandler sa na slávnostnej premiére objavil v sprievode svojich najbližších. Do Egyptského divadla v Los Angeles prišiel spolu s manželkou Jackie a ich dvoma dcérami. Rodinná zostava pôsobila mimoriadne harmonicky a bolo zrejmé, že medzi nimi panuje silné puto. Nejednému pozorovateľovi neuniklo ani to, ako veľmi sa dcéry na svojich rodičov podobajú – akoby im z oka vypadli.
Devätnásťročná Sadie a sedemnásťročná Sunny už dávno nie sú len v tieni slávneho otca. Obe sa čoraz výraznejšie presadzujú v šoubiznise a budujú si vlastnú kariéru. Staršia Sadie dokonca v novom filme Roommatea stvárnila jednu z hlavných postáv. Spolu so sestrou sa pritom objavili už minimálne v štrnástich filmoch. „Niekedy od nich doma počúvam: 'Chcem byť v nejakom filme.' A ja na to hovorím: 'Už si! Bola si v tomto, tomto a tomto.' A ony mi na to hovoria: 'Ale, oci, to boli tvoje filmy!'" citoval hercove slová, ktoré odzneli v minulosti v šou Drew Barrymore, magazín People.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%