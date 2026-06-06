Drahý omyl primátora Zlatých Moraviec: Do služobného auta natankoval naftu namiesto benzínu! Zadrel motor

ZLATÉ MORAVCE - Drahý omyl. Primátorovi Zlatých Moraviec Dušanovi Husárovi sa podarilo natankovať naftu namiesto benzínu. Oprava poškodeného motora služobného auta stála takmer 6 000 eur.
Zničenie služobného auta Škoda Oktavia popisuje kontrolná správa mesta Zlaté Moravce. „Primátorom mesta bolo natankované nesprávne palivo /nafta do benzínového motora/, čím došlo k zničeniu palivového systému, čo viedlo k poškodeniu - zadretiu motora," píše sa v dokumente. Upozornil na to portál Aktuality.
Mesto napokon za opravu auta zaplatilo približne 6 000 eur. To, že si to neplatil sám primátor, kritizovala mestská poslankyňa Marta Balážová. „Nikto nie je neomylný – ale za chyby sa predsa platí. To sa naozaj máme skladať ešte aj na takéto pochybenia," pýta sa.
Aktuality kontaktovali priamo Dušana Husára. Jeho sekretariát však uviedol, že primátor nepracuje, pretože čerpá dovolenku. Nie je tak jasné, či napokon opravu poškodeného služobného auta predsa len nezaplatí zo svojho.
Služobné auto mesto kúpilo v roku 2019 za 25 000 eur. Síce si teraz uplatnilo plnenie škody z uzavretej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti Dušana Husára, poisťovňa však škodovú udalosť vybavila bez poskytnutia náhrady škody - inak povedané, nepreplatili nič. Nepomohli ani dve odvolania primátora Zlatých Moraviec voči tomuto rozhodnutiu poisťovne.