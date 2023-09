Slávny herec obsadil do nového filmu milované dcéry: Drsná kritika verejnosti!

Adam Sandler (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Amerického herca Adama Sandlera poznajú fanúšikovia vďaka viacerým známym komédiám. Aj napriek tomu, že sa v posledných rokoch preorientoval aj na vážnejšie úlohy, sa jeho najnovší film nesie opäť v duchu dobrej zábavy. Viacerým divákom však leží v žalúdku to, že Sandler, ktorý práve dnes oslavuje svoje 57. narodeniny, do tohto počinu obsadil vlastné dcéry.

Adam Richard Sandler sa narodil 9. septembra 1966 v New Yorku. Už počas detstva si uvedomil, že má komediálne nadanie, a tak sa ešte pred dovŕšením svojich 18. narodenín objavoval v kluboch, kde svojím humorom bavil miestnych divákov.

Adam Sandler počas natáčania filmu Hustle (Zdroj: SITA)

Netrvalo dlho a Sandler rozbehol aj svoju hereckú kariéru. Dlhé roky vystupoval v komédiách, ktoré si získali veľké množstvo fanúšikov. Objavil sa vo viacerých známych filmoch, ako sú napríklad Dospeláci, Skús ma rozosmiať alebo 50x a stále po prvý raz.

V posledných rokoch sa však objavil aj v niekoľkých vážnejších úlohách. Jedným z príkladov je napríklad športová dráma Hustle z dielne Netflixu, ktorá mala veľmi pozitívne hodnotenia. V nej si zahral skauta NBA a viacerým kritikom vďaka tomuto výkonu definitívne dokázal, že nie je len kvalitným komikom, ale aj skvelým hercom.

Jeho najnovší film s názvom You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah je však aj napriek miernej dráme opäť spomienkou na jeho komediálne časy. Pri tomto počine sa navyše ujal aj produkcie a obsadil do neho svoje dcéry - Sadie (17) a Sunny (14) a takisto aj manželku Jackie. To sa však nepáči viacerým fanúšikom a k celej situácii sa musel vyjadrovať aj režisér celého filmu Sammi Cohen.

„Každý o Sandlerovi vie, že robí filmy so svojimi kamarátmi a to je to, čo sme chceli spraviť. Robí to aj teraz, len teraz sú kamaráti jeho deti. Je presne ten typ otca, ktorý je aj najlepším kamarátom svojich detí. Preto keď vidím podobné komentáre, tak ich nevnímam. Robí to, čo vždy," povedal režisér pre The Hollywood Reporter. Známemu hercovi však nakoniec dali za pravdu samotné čísla, ktoré film dosahuje. Na Netflixe sa stal totiž číslom 1 vo viacerých krajinách vrátane Veľkej Británie a rovnako vysoké sú aj hodnotenia fanúšikov.

Adam Sandler s dcérami Sunny a Sadie (Zdroj: SITA)