Tragédia pri Kryme: Neznámy útok potopil tureckú rybársku loď, jeden človek zahynul

ANKARRA - Pri útoku na tureckú rybársku loď plaviacu sa západne od Krymského polostrova v piatok zahynula jedna osoba a štyri ďalšie utrpeli zranenia, oznámila turecká pobrežná stráž. Informuje správa agentúry AFP.
Útok zasiahol rybársku loď DURU 67 plaviacu sa pod tureckou vlajkou pri pobreží Krymu západne od Sevastopolu. Plavidlo sa v jeho dôsledku potopilo. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani neidentifikovali, kto je za útok zodpovedný.
Ďalšia turecká rybárska loď plaviaca sa v okolí po útoku päťčlennú posádku zasiahnutého plavidla evakuovala. „Bohužiaľ, jeden zo zranených rybárov, ktorý bol v kritickom stave, počas evakuácie zomrel,“ uviedla turecká pobrežná stráž. Ankara koncom mája varovala pred „nekontrolovanou eskaláciou“ v Čiernom mori po tom, čo tam dron zasiahol tureckú nákladnú loď. Ukrajinské námorníctvo vtedy uviedlo, že za útokom stojí Rusko.