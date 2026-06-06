MIMORIADNY ONLINE Putin odmietol stretnutie so Zelenským! Ukrajina sa ospravedlnila za nález dronu pri gréckom ostrove

PETROHRAD - Ruský prezident Vladimir Putin považuje za nezmyselné stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Vyjadril sa tak v piatok počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Reagoval na Zelenského otvorený list zo štvrtka, v ktorom ho ukrajinský líder vyzval osobné stretnutie s cieľom dohodnúť ukončenie vojny. Informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
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7:25 Ruské sily zneškodnili 25 dronov neďaleko Petrohradu, kde sa koná Medzinárodné ekonomické fórum, uviedol v sobotu gubernátor Leningradskej oblasti. Informuje správa agentúry AFP. „Nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených dvadsaťpäť bezpilotných lietadiel. Bojové operácie pokračujú,“ napísal na sieti Telegram gubernátor oblasti Alexandr Drozdenko.
6:15 Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v piatok dôrazne odmietol zmiernenie sankcií voči Rusku, napríklad v súvislosti s jeho vývozom ropy. Informuje správa agentúry DPA. „Je zrejmé, že teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Musíme naň naďalej vyvíjať tlak a uplatňovať sankcie,“ povedal Dombrovskis popri každoročnom zasadnutí Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Rige. Eurokomisár zároveň zdôraznil, že nejde o „ľahkú úlohu“ vzhľadom na to, že v rámci EÚ sa vyžaduje jednomyseľnosť.
6:00 Ukrajina sa v piatok ospravedlnila po tom, ako pri gréckom ostrove Lefkada v Iónskom mori objavili námorný dron naložený výbušninami, informuje správa agentúry DPA. Ukrajinské ospravedlnenie prišlo niekoľko dní po tom, ako grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest, píše DPA.
Putinovu reakciu už Zelenskyj kritizoval
„Nevidím zmysel v stretnutí. Pre ukrajinskú stranu má zmysel len zastaviť postup našich ozbrojených síl. To je všetko. A potrebujeme dohody,“ povedal Putin. „Nech pracujú odborníci, nech vypracujú nejaké riešenia, a potom sa môžeme stretnúť,“ deklaroval. Zelenskyj vo štvrtok adresoval Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie v neutrálnej krajine. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny. Kremeľ na to bezprostredne reagoval tým, že ukrajinský prezident je kedykoľvek vítaný v Moskve, keď sa chce stretnúť s Putinom.
Ruský prezident tiež v piatok vyhlásil, že vojenské operácie sa jedného dňa skončia, avšak až vtedy, keď Rusko dosiahne stanovené ciele. Agentúra AFP pripomína, že Moskva požaduje kontrolu nad celým východoukrajinským regiónom Donbas, ako aj ďalšie politické a vojenské ústupky zo strany Ukrajiny. Putinovu reakciu už Zelenskyj kritizoval. „Bohužiaľ, ruská strana sa opäť rozhodla pre vojnu – všetci počuli dnešnú odpoveď. Slabú odpoveď. On jednoducho nechce ukončiť vojnu,“ povedal ukrajinský prezident.