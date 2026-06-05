Turisti POZOR! V španielskej dovolenkovej destinácii sa premnožil NEBEZPEČNÝ had, pláva už aj cez more

IBIZA – Začiatok dovolenkovej sezóny si miestni tohto ostrova predstavovali určite inak. Ibiza bojuje s inváznym druhom hada, ktorý navyše rýchlo preniká aj do iných oblastí. Dokonca sa už stihol rozmnožiť aj na iných ostrovoch.
Španielsky ostrov v Stredozemnom mori sa teší z každoročného prívalu turistov. Tento rok sa dovolenková sezóna ešte ani poriadne nerozbehla a už s aobjavili prvé problémy. Krásne pláže čelia teraz enviromnetálnej hrozbe. Na ostrove sa rozšíril invázny druh hada.
Ako informuje portál Večernji list, reč je o Užovke podkovovitej (Hermorrhois hippocrepis). Tento plaz síce nie je jedovatý, ale patrí medzi skúsených predátorov. Navyše vie dobre plávať vo vode a podľa aktuálnych informácií už prenikol aj na susedné ostrovy. Tam sa stará o enviromnetálnu katastrofu, pretože zložkou jeho potravy sú aj vzácne druhy jašteríc.
Najviac ohrozená je jašterica pitiusnská (Podarcis pityusensis), ktorá sa vyskytuje iba na týchto dvoch spomínaných ostrovoch.
Na ostrovy sa dostali z pevniny
Prvýkrat sa podarilo zdokumentovať plávanie hadov pri Ibize v apríli 2024. Hady žijú prevažne na ostrove Ibiza a Formentera už zhruba 20 rokov.
Dostali sa sem pravdepodobne s dovezenými olivovníkmi z pevninskej časti. Odvtedy sa neustále rozmnožujú. Predpokladá sa, že teraz žije na ostrove možno až milión jedincov. Hady už na niektorých menších ostrovčekoch jašterice úplny vyhubili.