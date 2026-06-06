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Za týmito hitmi stoja iní: KVÍZ Uhádnete autorov slávnych slovenských piesní?

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(Zdroj: Topky)
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BRATISLAVA - Spievame ich naspamäť, no mená ich autorov často nepoznáme. Za najväčšími slovenskými hitmi stoja talentovaní textári, ktorí zostávajú v tieni interpretov. Uhádnete, kto napísal slová slávnych piesní?

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