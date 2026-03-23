Herecký svet v smútku: Zomrela herečka (†51) zo seriálu Smallville!

SIDNEY - Herecký svet zasiahla smutná správa. Vo veku 51 rokov zomrela Carrie Anne Fleming, ktorú si diváci pamätajú najmä zo seriálov Supernatural či iZombie.
Podľa viacerých zahraničných médií herečka naposledy vydýchla 26. februára v kanadskom meste Sidney v provincii Britská Kolumbia, odkiaľ pochádzala. Príčinou smrti mali byť komplikácie spojené s rakovinou prsníka, s ktorou bojovala.
Carrie Anne Fleming bola známa aj z ďalších úspešných televíznych projektov. Objavila sa napríklad v seriáloch Smallville, The L Word či Supergirl. Zahviezdila aj vo filmoch ako Good Luck Chuck alebo Married Life. Na obrazovkách sa objavovala viac ako tri desaťročia. Jednou z jej prvých skúseností pred kamerou bola malá, neuvedená rola vo filme Happy Gilmore s Adamom Sandlerom.
Po herečke zostala dcéra Madalyn Rose, ktorá tak prišla o milovanú mamu. Česť jej pamiatke.