POMOC v núdzi: Kolóna Petra Pavla predviedla ukážkovú záchranu, TOTO spravil prezident!

JESENÍKOV – Nikdy neviete, kedy sa môže ocitnúť v situácii, kde ide o záchranu holého života. Niečím podobným si prešiel samotný český prezident Petr Pavel. Jeho kolóna prechádzala oblasťou, kde narazila na športovca v núdzi.
Počas presunu kolóny českého prezidenta Petra Pavla v zalesnenej oblasti Jeseníkov, prišlo k nečakanej situácii. Kolóna prechádzala miestom, kde veľmi ťažko narazil nemenovaný paragladista. Pri páde narazil na skalu a utrpel niekoľko zlomenín.
Viacero zlomenín
Prezident prechádzal s ochrankou okolo len zhruba 5 minút po incidente. Kolóna ihneď zastavila a ochranka aj s lekárom sa o zraneného športovca postarali.
Na Facebooku sa objavilo video, ktoré tam uverejnil samotný paragladista. "Provokater_skoky" sa pripravoval pristáť, no v zalesnenej oblasti len veľmi ťažko hľadal vhodný terén. Napokon sa odhodlal zísť až na cestu, no to sa mu žial nepodarilo. Narazil do skalnej steny hneď vedľa cesty.
"Keď sa to se..e, tak poriadne. Zlomená kľúčna kosť a päť rebier".
"Asistencia lekára prezidentovho tímu, samotný prezident aj s ochrankou mi hľadali šošvku do okuliarov, ktorá mi musela vypadnúť. Následne mi aj zbalili celú výbavu. Ja som totiž asi ppäť minút predtým narazil do skaly," napísal autor videa na sociálnej sieti. Následne ho privolaná helikoptéra prepravila do nemocnice v Šumperku.
Reakcia prezidenta Pavla pod príspevkom
Incident sa mal odohrať 29. mája, keď prezident Petr Pavel s manželkou Evou boli prítomní na medzinárodnej súťaži záchranných služieb Rallye Rejvíz 2026, ktorá sa konala v Jeseníkoch. Na zraneného športovca narazili cestou naspäť.
V texte pri videu športovec poďakoval za profesionálny prístup a záchranu od samotného prezidenta jeho celého tímu. "Jedno zlé rozhodnutie. Teraz sa musím dať dokopy," dodal na záver.
Prezident Petr Pavel reagoval v komentári pod príspevkom nasledovne: "Som rád, že Ste dopadli relatívne v poriadku. Prajem skoré uzdravenie." Nechýbal ani smajlík s umievajúcou sa tvárou.