Smutná správa: Zomrel herec zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov

LONDÝN - Vo veku 72 rokov zomrel britský herec Anthony Head známy najmä úlohami v seriáloch Buffy, premožiteľka upírov a Ted Lasso. Oznámila to v piatok jeho rodina, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Hercove dcéry Emily a Daisy pre tlačovú agentúru Press Association uviedli, že ich otec zomrel na komplikácie spôsobené zápalom pľúc. Head sa v Spojenom kráľovstve preslávil v 80. rokoch 20. storočia vďaka sérii reklám na instantnú kávu Nescafé.
V Spojených štátoch sa Head presadil ako knihovník Rupert Giles, mentor ústrednej postavy v kultovom seriáli Buffy, premožiteľka upírov, ktorý sa vysielal v rokoch 1997 až 2003. Neskôr stvárnil postavu Ruperta Manniona v populárnom seriáli Ted Lasso.
„Náš smútok je oveľa väčší ako diera, ktorú po sebe zanechal, ale vieme, že jeho odkaz bude žiť ďalej, v seriáloch, ktorých bol súčasťou, a v publiku, ktoré ich miluje,“ uviedli hercove dcéry.