Adam Sandler dramaticky schudol, fanúšikovia sa pýtajú jediné: Pichá si Ozempic?!

LOS ANGELES - Ešte nedávno pôsobil ako večne unavený „otec v mikine“, dnes ho paparazzi v Los Angeles fotia výrazne chudšieho a internet šalie. Adam Sandler vyzerá úplne inak, a špekulácie o tajomnom hollywoodskom lieku na chudnutie okamžite explodovali.
Adam Sandler roky kašľal na hollywoodske pravidlá. Kým ostatné hviezdy trávili hodiny s trénermi a stylistami, on pokojne chodil po uliciach v XXL basketbalových šortkách, vyťahaných tričkách a teniskách, ktoré vyzerali, akoby prežili tri vojny. A úprimne? Fanúšikovia ho za to milovali. Lenže teraz prišiel šok. Paparazzi ho tento týždeň zachytili v Los Angeles a internet okamžite začal riešiť jedinú vec. Sandler výrazne schudol. Herec pôsobil štíhlejšie v tvári aj postave a mnohí fanúšikovia tvrdia, že vyzerá „o desať rokov mladšie“.
Na nových fotografiách je aj napriek typickému oversized štýlu jasné, že zhodil poriadnych pár kilogramov. Americké médiá odhadujú, že môže ísť o 10 až 20 kíl. A Hollywood okamžite vytiahol najobľúbenejšie slovo posledných rokov: Ozempic. Internet zaplavili komentáre typu: „Ďalší celebritný Ozempic prípad?“ alebo „Nikto po päťdesiatke nechudne takto rýchlo len šalátom.“ Pravda je však taká, že Sandler nikdy verejne nepotvrdil, že by liek používal.
Sandler nikdy nepatril medzi hollywoodskych fešákov posadnutých telom. Práve naopak, celé roky si budoval imidž „normálneho chlapa“, ktorý miluje fastfood, basketbal a pohodlie viac než fitness centrá. Jeho váha začala výraznejšie kolísať najmä po päťdesiatke. Fanúšikovia si všímali, že počas pandémie a v období intenzívneho nakrúcania netflixových projektov pôsobil unavenejšie a pribral.
Sám Sandler si zo svojej postavy často robil srandu. Dokonca vtipkoval aj o ozempicovej posadnutosti Hollywoodu, čo dnes pôsobí ako ďalší „dôkaz“, že možno niečo tají. Sandler mal začať viac riešiť zdravie najmä kvôli svojim dcéram Sadie a Sunny. V posledných rokoch hovoril o tom, že chce byť aktívnejší a cítiť sa lepšie.
Už v roku 2024 si fanúšikovia všimli, že postupne chudne a pôsobí energickejšie. A hoci sa stále oblieka ako „najbohatší bezdomovec Hollywoodu“, jeho tvár aj postava hovoria, že niečo sa zmenilo. Aj po premene chodí po uliciach v obrovských mikinách a basketbalových šortkách, akoby práve utekal z gauča na benzínku. Lenže tentoraz si zmenu všimli úplne všetci.
