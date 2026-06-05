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Najväčšia zdravotná poisťovňa rozposiela tisícom ľudí ročné zúčtovanie: Ak zmeškáte TENTO termín, máte problém!

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(Zdroj: Getty Images, SITA)
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BRATISLAVA – Ak ste poistencami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), v najbližších dňoch by ste mali zvýšiť pozornosť a pravidelne si kontrolovať svoje poštové aj elektronické schránky. Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku totiž oficiálne spustila rozosielanie ročného zúčtovania poistného za rok 2025. Týkať sa to bude obrovského množstva ľudí a v hre sú nielen preplatky, ale aj nepríjemné nedoplatky, ktoré netreba ignorovať.

Zdravotná poisťovňa vykonáva toto zúčtovanie zo zákona každoročne približne pre pol milióna svojich poistencov. Prvá veľká vlna dokumentov mieri k prvým 70-tisícom z nich, pričom pôjde prevažne o fyzické osoby. VšZP upozorňuje, že listy posiela prioritne do elektronických schránok (e-schránok) aktivovaných na portáli slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy).

Na vyriešenie máte len 15 dní

Doručené dokumenty budú obsahovať kompletný a podrobný výpočet vášho ročného zúčtovania. Hneď ako list dostanete, mali by ste si ho poriadne preštudovať. Ak s výsledným číslom – či už ide o nedoplatok alebo preplatok – nebudete súhlasiť, musíte konať rýchlo.

Zákonná lehota na podanie námietky (pri nedoplatku) alebo nesúhlasného stanoviska (pri preplatku) je striktne stanovená na 15 dní od doručenia. Ak tento termín premeškáte, s výsledkom už nepohnete. Námietky môžete podať buď klasicky, alebo elektronicky priamo cez portál verejnej správy či cez obľúbenú ePobočku.

Ak s výsledkom súhlasíte a lehote na námietky necháte voľný priebeh, začína plynúť ďalšia, 45-dňová lehota. Počas nej platia dve dôležité veci: poistenec je povinný v tejto lehote uhradiť prípadný nedoplatok a zdravotná poisťovňa je v rovnakom čase povinná vrátiť vám preplatok (po zúčtovaní prípadných vzájomných dlhov).

Najväčšia zdravotná poisťovňa rozposiela
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 (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Ako zaplatiť a kedy sa dozviete výsledok?

Pre platcov a poistencov sú všetky výsledky zúčtovania okamžite dostupné aj v online ePobočke. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si v nej navyše nájdu aj dôležitý výpočet nových preddavkov na poistné, ktoré budú platiť od 1. januára do 31. decembra 2027.

Poisťovňa sa snaží uľahčiť aj samotné platenie dlhov. Ak vám vyjde nedoplatok, môžete ho bleskovo vyrovnať načítaním QR kódu priamo z dokumentu alebo v ePobočke. Fyzické osoby môžu peniaze poslať aj cez mobilnú aplikáciu VšZP, kde hneď uvidia aj informáciu o tom, či im štátna poisťovňa bude nejaké peniaze vracať. Ak si chcete len rýchlo overiť, či sa vás zúčtovanie vôbec týka a či je váš výsledok viac alebo menej ako 5 eur, môžete tak urobiť aj bez prihlásenia priamo na webe epobocka.com v sekcii služieb pre neprihlásených.

POZOR na podvodníkov! VšZP dvíha varovný prst

S príchodom ročných zúčtovaní sa opäť prebúdzajú aj internetoví podvodníci a špekulanti. Všeobecná zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje na prebiehajúcu phishingovú kampaň.

Podvodníci sa snažia zneužiť situáciu a rozosielajú ľuďom falošné, podozrivé e-maily, ktoré sa tvária ako oficiálne správy od poisťovne. Ich cieľom je vytiahnuť od dôverčivých občanov citlivé osobné údaje alebo údaje k bankovým kartám. VšZP preto apeluje na verejnosť, aby nikomu neposkytovala svoje prístupy a pripomína, že ročné zúčtovanie vykonáva striktne podľa zákonných pravidiel a overených oficiálnych kanálov.

Viac o téme: Všeobecná zdravotná poisťovňaNedoplatokPreplatokRočné zúčtovanie
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