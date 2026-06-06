USA zostrelili iránske drony, smerovali k Hormuzskému prielivu: Izraelská armáda zabila dieťa

TEHERÁN - Americká armáda uviedla, že zostrelila štyri iránske drony, ktoré boli v piatok vypustené smerom k Hormuzskému prielivu, a následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu, informuje správa agentúry AP.
„Útočné drony predstavovali bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sociálnych sieťach. Armáda USA uplatňuje blokádu iránskych prístavov v reakcii na tlak Teheránu na kľúčový námorný koridor pre globálne dodávky ropy a zemného plynu. To viedlo k prudkému nárastu cien energií a a spôsobilo politické problémy Republikánskej strane prezidenta Donalda Trumpa pred jesennými voľbami v polovici volebného obdobia (midterms).
Velenie armády uviedlo, že zaútočilo na radarové stanovištia v meste Goruk a na ostrove Kešm s cieľom „brániť sa proti ďalším útokom“. Ide o najnovší z radu vzájomných útokov, ktoré narúšajú krehké prímerie vo vojne a komplikujú snahy o dosiahnutie dohody o jeho predĺžení. Začiatkom týždňa iránske drony vážne poškodili terminál pre cestujúcich na hlavnom letisku v Kuvajte, pričom jeden človek zahynul, desiatky ďalších utrpeli zranenia a letisko muselo byť na krátky čas uzavreté.
Situácia s Iránom sa zdá byť celkom priaznivá
Napriek tomu, že útoky vyvolali nové obavy z možného kolapsu prímeria, Trump v piatok novinárom povedal, že „situácia s Iránom sa zdá byť celkom priaznivá”. „Z Iránu odídeme veľmi rýchlo a bude to veľmi silné riešenie, tak či onak – či už na základe dohody na papieri, alebo tvrdším spôsobom,“ povedal Trump na podujatí s farmármi v štáte Wisconsin. „Ten tvrdší spôsob je možno dokonca jednoduchší, ale odídeme odtiaľ a ceny hnojív výrazne klesnú, vrátia sa na úroveň spred štyroch mesiacov,“ dodal.
Streľba izraelských jednotiek si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa
Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu oznámilo, že streľba izraelských jednotiek v piatok na okupovanom Západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. Informuje správa agentúry AFP. Sedemmesačný Sam Fahd Abú Hajkal zahynul a jeho rodičia utrpeli ľahké zranenia po tom, "ako na nich v piatok večer na juhu mesta Hebron spustili paľbu okupačné sily", uviedlo palestínske ministerstvo.
Riaditeľ nemocnice v Hebrone predtým pre agentúru AFP uviedol, že dieťa prijali do nemocnice "s vážnymi zraneniami". Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafa izraelská armáda strieľala na auto palestínskej rodiny. Izraelská armáda v reakcii na incident uviedla, že jej jednotky spustili paľbu po tom, čo „vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k nim rýchlo približovalo“. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli „neangažovaní civilisti“ a vyjadrila „hlbokú ľútosť“ nad akoukoľvek spôsobenou ujmou.
Na Západnom brehu Jordánu sa zintenzívnili násilnosti od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Odvtedy tam izraelskí vojaci a osadníci zabili najmenej 1078 Palestínčanov vrátane mnohých militantov. Na základe oficiálnych izraelských údajov zahynulo v tom istom období pri palestínskych útokoch alebo počas vojenských operácií najmenej 46 Izraelčanov. Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov.