Veľká ZMENA pri online nákupoch: S týmto peklom je koniec! E-shopy povinne zavádzajú nové tlačidlo

BRATISLAVA – Ak patríte k ľuďom, ktorí radi a často nakupujú cez internet, máme pre vás skvelú správu. Už čoskoro sa proces vrátenia tovaru zakúpeného online výrazne zjednoduší. Nová legislatíva, ktorá vychádza z európskych pravidiel, definitívne klepne po prstoch e-shopom, ktoré zámerne komplikovali proces odstúpenia od zmluvy. Obchodníci už od vás nebudú môcť vyžadovať žiadne tlačené papiere a všetko dokážete vybaviť rýchlo a online.
Zákazníci majú síce už dnes pri nákupoch cez internet zákonné právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu, no v praxi to bol občas poriadny zážitok. Kým nákup prebehol na tri kliknutia, pri vrátení musel človek neraz prácne vypĺňať či tlačiť papierové formuláre, písať e-maily alebo zložito pátrať v siahodlhých obchodných podmienkach. Nové pravidlá v tom robia definitívny poriadok.
„Základná myšlienka je jednoduchá – ak zákazník uzavrel zmluvu online, mal by mať možnosť od nej online aj odstúpiť. Už by sa tak nemal dostať do situácie, že nákup zvládne na pár klikov, ale pri vrátení tovaru musí hľadať skrytý formulár, kopírovať údaje do e-mailu alebo zisťovať, kam má svoju žiadosť poslať,“ vysvetľuje Mária Auxtová, Country Lead Slovensko pre Shoptet a Shoptet Premium.
Ako to bude fungovať v praxi?
Podľa nového zákona budú musieť už od 19. júna internetoví obchodníci na svojich stránkach povinne sprístupniť špeciálnu online funkciu (napríklad v podobe viditeľného tlačidla) na odstúpenie od zmluvy. Táto možnosť musí byť zreteľná, ľahko dostupná a plne funkčná počas celej 14-dňovej lehoty.
Predstavte si, že vám doručený tovar nesedí alebo nevyhovuje. Po novom už nebudete nikam vypisovať siahodlhé maily. Jednoducho si otvoríte detail svojej objednávky, kliknete na tlačidlo pre vrátenie tovaru, označíte položky, ktoré posielate späť, skontrolujete predvyplnené údaje a žiadosť potvrdíte.
Veľkou výhodou je, že táto funkcia musí byť dostupná aj pre ľudí, ktorí v e-shope nakúpili jednorazovo bez registrácie a nemajú vytvorené žiadne zákaznícke konto. K detailu objednávky sa bez problémov dostanú napríklad preklikom z potvrdzujúceho e-mailu alebo zadaním čísla objednávky priamo na webe predajcu.
Pri ktorom tovare máte smolu?
Nové pravidlá a jednoduché online tlačidlo sa dotknú drvivej väčšiny bežných nákupov, ako sú oblečenie, obuv, elektronika či domáce potreby. Stále však platia zákonom stanovené výnimky, pri ktorých tovar len tak bez dôvodu vrátiť nemôžete.
Ide predovšetkým o rýchlo sa kaziace potraviny alebo tovar, ktorý bol vyrobený na mieru a presne podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Ak si teda dáte potlačiť tričko vlastnou fotkou alebo si objednáte dizajnovú sedačku v neštandardných rozmeroch, právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu sa na vás nevzťahuje. Samozrejme, klasická reklamácia v prípade vady platí aj tu.
Na to, či internetové obchody nové pravidlá poctivo dodržiavajú, bude vo väčšine prípadov dohliadať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Mnohé férové e-shopy tento prozákaznícky prístup ponúkajú dobrovoľne už dnes, od 19. júna sa však z tohto pohodlia stáva povinný zákonný štandard pre všetkých.