Smutná správa zo sveta šoubiznisu: Zomrel scenárista Simpsonovcov Dan McGrath (†61)!

LOS ANGELES - Vo veku 61 rokov zomrel uznávaný americký scenárista a producent Dan McGrath, ktorý sa preslávil najmä vďaka práci na legendárnom animovanom seriáli Simpsonovci. Za svoju tvorbu získal v roku 1997 prestížnu cenu Emmy. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila v sobotu jeho sestra.
Podľa The Hollywood Reporter McGrath zomrel v nemocnici po tom, čo utrpel masívnu mozgovú príhodu. Jeho sestra Gail zverejnila na Facebooku emotívny odkaz, ktorý láme srdce: „Včera sme stratili môjho neuveriteľného brata Dannyho. Bol výnimočný, jedinečný. Úžasný syn, brat, strýko a kamarát. Naše srdcia sú zlomené.“
McGrath patril medzi výrazné mená 90. rokov, keď sa intenzívne podieľal na tvorbe Simpsonovcov. Prvú epizódu napísal už v roku 1992 a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov ich pribudlo neuveriteľných 49. V rokoch 1996 až 1998 pôsobil aj ako producent seriálu. Medzi jeho najznámejšie kúsky patria kultové epizódy ako Bart temnoty, čarodejnícky špeciál Diabol a Homer Simpson či diel Počin a trest. Práve za epizódu Homerova fóbia získal v roku 1997 cenu Emmy za najlepší animovaný program.
Pred nástupom do žltého sveta zo Springfieldu pôsobil McGrath v komediálnom prostredí – začínal v legendárnom školskom magazíne The Harvard Lampoon, odkiaľ sa dostal do show Saturday Night Live. Tam spolupracoval s komediálnymi ikonami, akými sú Chris Farley či Adam Sandler. Jeho tvorba zasiahla aj ďalšie animované projekty a výrazne ovplyvnila podobu modernej televíznej komédie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%