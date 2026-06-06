Vražda študenta otriasla Britániou: Vance kritizuje políciu za spútanie zraneného mladíka

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance v piatok odsúdil spôsob, akým Británia pristupuje k prípadu vraždy 18-ročného študenta Henryho Nowaka. Tvrdí, že incident ukazuje úpadok civilizácie, ktorý údajne spôsobila masová migrácia. Informuje správa agentúry AFP.
„Henry Nowak zomrel tým istým spôsobom, ako zomiera civilizácia: opustený, spútaný úradmi, ktoré mu neverili, nezaujímali sa oňho a ktoré ho obvinili zo spáchania zločinov z nenávisti, ktorých sa nedopustil,“ napísal Vance na platforme X. „Jeho vražda je rovnako tragická ako poburujúca,“ zdôraznil americký viceprezident.
Pobúrená verejnosť
Zábery z policajnej telovej kamery, zachytávajúce umierajúceho 18-ročného študenta Henryho Nowaka, ktorého britská polícia po bodnutí 23-ročným sikhom Vickrumom Digwom spútala a následne na základe nepravdivého obvinenia označila za útočníka, vyvolali pobúrenie verejnosti. Digwa policajtom klamal, keď tvrdil, že ho Nowak rasisticky urážal a že obeťou je on sám.
„Mal by byť dnes ešte nažive a bol by, keby posledné generácie európskych elít odolali politike sebazapierania a masového prílevu migrantov, z ktorých mnohí pohŕdajú Západom,“ skonštatoval Vance. „Henry nebol ani zďaleka prvým, kto tak zbytočne prišiel o život, a obávam sa, že nebude ani posledným,“ dodal. Americké ministerstvo zahraničných vecí obvinilo vo štvrtkovom vyhlásení Britániu z využívania „dvojakého metra“, čo sa týka postupov polície.
Kancelária britského premiéra Keira Starmera v piatok po Vanceovom vyhlásení odsúdila osoby, „ktoré sa snažia zasahovať do demokracie“ Británie a „vyvolávať rozdelenie v uliciach“. Podľa úradu si Nowakova rodina želá, aby jeho vražda „nebola zneužitá na ďalšie rozdeľovanie, šírenie nenávisti alebo napätia“.