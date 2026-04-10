Zdravotné problémy českej speváčky: Operácia oka!

PRAHA - Fanúšikov vystrašila fotografiou s páskou cez oko. Speváčka Jitka Zelenková (75) musela podstúpiť operáciu, keďže sa jej zrak začal zhoršovať.
Speváčka Jitka Zelenková vystrašila fanúšikov s fotografiou, na ktorej mala pásku cez oko. Dôvodom bol plánovaný zákrok, ktorý absolvovala pre zhoršujúci sa zrak. Verí však, že výsledok bude stáť za to a čoskoro si opäť naplno vychutná svet plný farieb. Nie je to pritom jej prvá skúsenosť – už minulý rok podstúpila podobnú operáciu a bola s ňou natoľko spokojná, že sa rozhodla pre ďalšiu.
„Hohohó! Čoskoro vraj uvidím ostro ako rys… Ďakujem tímu z kliniky za skvelú starostlivosť a už sa teším, keď na mňa opäť vykukne svet v jasných farbách. Vaša pirátka Jitka,“ odkázala speváčka s humorom sebe vlastným. Po zákroku si však musí na pár dní zvyknúť na fungovanie len s jedným okom. Jej priaznivci ju okamžite zasypali komplimentmi: „Pristane vám to aj s páskou, ste naozaj sexi mačka." Aj napriek vyššiemu veku pôsobí Jitka veľmi sviežo a plná energie. Speváčke prajeme skoré zotavenie.