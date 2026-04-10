Šialený výstrih herečky: Siahal až k pupku... Veď jej skoro vypadli!

LOS ANGELES - Americkej herečke to tentokrát s outfitom nevyšlo. Extrémne hlboký výstrih a nevhodne zvolený strih šiat spôsobili, že výsledný dojem pôsobil skôr nevyvážene než elegantne.
Americká herečka Lana Condor zvolila na prestížne podujatie Fashion Trust U.S. Awards v Los Angeles outfit, ktorý vyvolal rozporuplné reakcie. Hoci sa snažila zaujať, výsledný dojem pôsobil skôr za nešťastne. V spoločnosti sa objavila v odvážnych šatách bez podprsenky s extrémne hlbokým výstrihom. Ten siahal tak nízko, že takmer dosahoval až k jej pupku.
Takýto strih síce môže byť na červenom koberci efektný, no zároveň si vyžaduje precízne spracovanie a dokonalé prispôsobenie postave. Model, ktorý zvolila, odhaľoval výraznú časť dekoltu a v niektorých momentoch pôsobil až riskantne – stačilo naozaj málo a mohlo dôjsť k nepríjemnému faux pas. Celkový dojem navyše ovplyvnili aj proporcie samotných šiat. Tie zjavne neboli prispôsobené jej nižšej postave, keďže Condor meria približne 157 centimetrov.
Strih, ktorý by na vyššej postave mohol pôsobiť vyvážene, v jej prípade opticky predlžoval trup a narúšal harmóniu siluety. Práve nevhodne zvolený strih spôsobil, že výstrih pôsobil ešte hlbšie, než návrhári pravdepodobne zamýšľali. Mnohí by sa zhodli, že herečka by pri výbere podobne výrazných modelov mohla viac prihliadať na proporcie svojej postavy a voliť strihy, ktoré ju opticky predĺžia a zvýraznia jej prednosti prirodzenejším spôsobom.
Herečka napriek tomu pôsobila počas večera sebavedomo, čo jej nemožno uprieť. Aj keď odvaha v móde býva často oceňovaná, v tomto prípade sa ukázalo, že menej môže byť niekedy viac.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%