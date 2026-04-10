16 rokov od premiéry filmu Karate Kid: Jackie Chan a Jaden Smith opäť spolu... Poriadne sa zmenili!

LOS ANGELES - Po 16 rokoch od premiéry Karate Kid sa Jaden Smith a Jackie Chan opäť stretli a potešili fanúšikov spoločnou fotografiou. Ich silné puto pretrvalo dodnes – a Jaden pri príležitosti Jackieho 72. narodenín neskrýval vďaku ani obdiv k svojmu filmovému mentorovi.
Už uplynulo 16 rokov od chvíle, keď sa remake filmu Karate Kid objavil v kinách a predstavil svetu silné herecké spojenie. Jaden Smith a Jackie Chan sa zhostili svojich úloh učiteľa a žiaka výborne. Práve teraz majú fanúšikovia dôvod na nostalgiu. Dvojica sa totiž po rokoch opäť stretla a potešila ich spoločnou fotografiou.
Tá ukazuje, ako veľmi sa za ten čas zmenili – z detského herca vyrástol sebavedomý umelec s vlastným štýlom, zatiaľ čo Jackie Chan si aj vo vyššom veku zachováva energiu a charizmu, ktorou si získal milióny divákov po celom svete. Jaden verejne vyjadril vďaku mužovi, ktorý ho počas nakrúcania ovplyvnil nielen herecky, ale aj ľudsky. Priznal, že bez jeho vedenia by dnes nebol tam, kde je – a označil ho za legendu, ikonu aj skutočného lídra.
„@jackiechan Milujem ťa,“ napísal Jaden k príspevku a dodal: „Zmenil si mi život a naučil ma veci, na ktoré nikdy nezabudnem. Nikdy by som nebol tým, kým som dnes bez teba. Si legenda, ikona a líder. Všetko najlepšie k narodeninám, čoskoro sa vidíme.“ Jackie Chan oslávil 7. apríla 72. narodeniny. Fanúšikovia okamžite zaplavili sociálne siete nadšenými reakciami. Mnohí spomínali na časy, keď bol Karate Kid filmom, ktorý si púšťali stále dokola, a iní zas vyzdvihli jedinečné puto medzi oboma hercami, ktoré pretrvalo celé roky.
