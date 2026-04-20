Nedostatok personálu brzdí operácie po celom Slovensku: TU sú najdlhšie čakacie lehoty!

Ilustračné foto
TASR

BRATISLAVA - Najčastejším dôvodom prekročenia maximálnych čakacích lehôt na plánované medicínske zákroky sú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zodpovedajú približne za 38 percent všetkých prekročení. Vyplýva to z analýzy štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Najdlhšie čakacie lehoty eviduje v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde sú personálne kapacity poskytovateľov dlhodobo pod tlakom. TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.

„Riešenie si vyžaduje systematickú spoluprácu poisťovne, nemocníc a Ministerstva zdravotníctva SR a VšZP je pripravená v nej aktívne participovať,“ dodala hovorkyňa. Analýza príčin prekročení maximálnych lehôt časovej dostupnosti odhalila, že za väčšinou prípadov stoja obmedzenia mimo dosahu poisťovne. Najčastejším dôvodom sú personálne kapacity na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na druhom mieste sú okolnosti na strane samotného pacienta. V takmer 28 percentách prípadov ľudia požiadajú o konkrétneho lekára alebo z osobných dôvodov o posunutie termínu zákroku. Finančné limity zo strany poisťovne stoja len za dvomi percentami prípadov.

Poisťovňa zároveň apeluje na poskytovateľov

„Analýza nám ukázala, kde sú úzke hrdlá systému. Nepoužívame ju ako výhovorku, používame ju ako mapu. Vieme, kde treba tlačiť, s kým rokovať a čo meniť,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.

Zdravotná poisťovňa zároveň apeluje na poskytovateľov, aby pravidelne aktualizovali evidenciu čakacích listín. „Časť evidovaných návrhov totiž predstavuje administratívny nedostatok. Pacienti, ktorým bola starostlivosť už poskytnutá, totiž zostávajú v zozname, pretože poskytovateľ neaktualizoval systém po ukončení hospitalizácie. Takéto neaktualizované záznamy skresľujú celkový obraz a komplikujú efektívne riadenie kapacít. Skutočný nesúhlas poistencov s prekročenou lehotou pritom VšZP eviduje k polovici apríla 2026 len v 83 prípadoch z celkového počtu zaslaných návrhov od januára 2025,“ dodala Capáková.

Ďalšie zo Zoznamu