Fanúšikovia v šoku! Herec zo seriálu Hry o tróny umieral bezmocný, nehybný a... veľmi mladý

ÍRSKO - Vo veku len 35 rokov zomrel írsky herec a scenárista Michael Patrick, ktorého si diváci pamätajú aj z populárneho seriálu Hry o tróny. Smutnú správu oznámila jeho manželka Naomi Sheehan, pričom potvrdila, že herec podľahol nevyliečiteľnej neuro-degeneratívnej chorobe.
Patrick bojoval s nešpecifikovanou chorobou zo spektra Motor Neuron Disease, teda ochorenia motorického neurónu, ktorá postupne napáda nervy ovládajúce pohyb, až svaly prestanú fungovať. Ide o ochorenie, ktoré spôsobuje slabnutie, stuhnutosť a postupné ochabovanie svalstva, pričom postupne ovplyvňuje a degeneruje schopnosť chodiť, hovoriť, jesť, piť a napokon aj dýchať. Najčastejšou formou je ALS, hoci rodina nešpecifikovala presný typ.
Diagnózu si vypočul 1. februára 2023. Po zhoršení zdravotného stavu bol pred desiatimi dňami prijatý do hospicu v Severnom Írsku, kde napokon zomrel obklopený rodinou a priateľmi. „Včera večer Mick, žiaľ, zomrel v Northern Ireland Hospice. Staral sa o neho úžasný tím. Odišiel pokojne, obklopený rodinou a priateľmi. Slová nedokážu opísať, ako veľmi sme zlomení,“ uviedla jeho manželka v emotívnom príspevku.
Na sociálnych sieťach sa s ním rozlúčila aj silnými slovami o jeho povahe a živote: „Viackrát zaznelo, že Mick bol inšpiráciou pre každého, kto mal tú česť ho spoznať – nielen počas posledných rokov choroby, ale počas každého dňa jeho života. Žil život naplno. Radosť, energia, nákazlivý smiech. Bol to obrovský muž s ryšavými vlasmi.“
Zároveň poďakovala všetkým, ktorí ich počas náročných rokov podporovali, a pripomenula aj citát, ktorý mal Patrick rád, od Brendan Behan: „Najdôležitejšie veci na svete sú najesť sa, napiť sa a mať niekoho, kto vás miluje.“ Dodala aj jeho jednoduchý odkaz: „Tak nad tým príliš nepremýšľajte. Jedzte. Pite. Milujte.“
Herec bol aktívny aj na sociálnych sieťach, kde ešte 6. februára zverejnil príspevok, v ktorom uviedol, že podľa jeho neurológa mu zostáva približne jeden rok života. Napriek tomu nestrácal optimizmus: „Stále je pre čo žiť a mať veľa plánov.“ Žiaľ, aj tento na prvý pohľad pesimistický odhad lekára sa nenaplnil ani zďaleka.