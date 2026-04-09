Totálne vyčerpaná Ceterová: Z akcie musela utiecť! Trápia ju obrovské bolesti...

PRAHA - Napätá situácia si vyberá svoju daň! Rozpad manželstva s Karlosom Vémolom zvláda Lela ťažko. Naviac sa ozvali zdravotné problémy, ktoré jej spôsobujú bolesti.
Manželstvo Lely a Karlose už niekoľko mesiacov prechádza krízou, ktorá pred niekoľkými dňami vyvrcholila oficiálnym rozchodom a sťahovaním. Ako prvý o tom informoval na sociálnej sieti Karlos Vémola, no jeho manželka neskôr priznala, že to bola práve ona, kto doma prvý vyslovil slovo - rozchod. Neboli to len prázdne slová – blondínka sa už v nasledujúcich dňoch presťahovala do nového domu.
Pre svoje tri deti si našla radový dom, aby mali pohodlie, na ktoré boli zvyknuté. S Karlosem si deti striedajú podľa potreby, čo dokazujú aj zábery na sociálnej sieti – Karlos s Rockym na večeri, Lela s Lilinkou doma.
V utorok sa blondínka ukázala na verejnej akcii, kde dorazila s najmladším synom Arniem. Usmievavá, no viditeľne schudnutá. „Snažím sa to zvládať podľa situácie a hlavne som tu pre svoje deti,“ povedala Ceterová pre český denník Blesk, pričom sa v ateliéri Kristián dlho nezdržala a odcestovala s chlapcom domov. Podľa informácií Blesku sa totiž necítila dobre. Náročné sťahovanie, vyčerpanie a nedostatok spánku na ňu doliehali. Dokonca dostala silné kŕče do brucha, čo je jasný znak veľkého stresu.
Našťastie má okolo seba kamarátky, ktoré jej poskytujú veľkú podporu. „Mala som silné bolesti brucha. Bola som unavená a potrebovala som si odpočinúť. To sťahovanie pre mňa bolo náročné,“ priznala Lela, ktorej pomohol Karlos. „Požiadala som ho, aby si vzal staršie deti, Lili a Rockyho. Vyzdvihol ich zo škôlky a teraz ich má u seba. Som milo prekvapená, aký je vzorný otec,“ pochválila ho. „Vyspala som sa a už je mi lepšie,“ dodala nakoniec.
