Estetická medicína sa ďalej spresňuje: Rezort zdravotníctva hovorí o legislatívnom procese

BRATISLAVA - Otázky týkajúce sa riešenia zákrokov estetickej medicíny sú predmetom ďalšieho precizovania. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na koaličnú SNS, ktorá tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mohli ohroziť prácu kozmetičiek.
„Aktuálne je riešená transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ do národnej legislatívy, ostatné otázky týkajúce sa aj riešenia zákrokov estetickej medicíny sú nateraz predmetom ďalšieho precizovania a budú súčasťou štandardizovaného legislatívneho procesu,“ uviedol rezort.
Poslanec parlamentu Adam Lučanský (SNS) v piatok (22. 5.) upozornil, že v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo by sa po novom nemohli vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi, napríklad tie, ktoré narúšajú integritu kože. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa Lučanského už prisľúbil, že táto časť novely má byť stiahnutá a prepracovaná.
Návrh novej legislatívy prešiel v apríli do druhého čítania. Novelou sa majú okrem iného odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.