Andrea Verešová reaguje na rodinnú situáciu Lely Ceterovej: TOTO jej odkázala!

PRAHA - V čase, keď Lela Ceterová čelí náročným chvíľam, sa ozvala aj Andrea Verešová. Jej slová hovoria jasne a týmto nečakaným odkazom prekvapila.
Lela Ceterová, manželka českého MMA zápasníka Karolosa Vémolu, si prechádza náročným obdobím. Na začiatku apríla dvojica totižto potvrdila rozpad manželstva a Lela sa s ich tromi deťmi – dcérou Lily, synom Rockym a najmladším Arnym – dokonca odsťahovala z „Vémolandu“. Ich vzťah bol ako na hojdačke - od úplného začiatku čelili partnerským krízam spojené s bojovníkovými neverami. Ku koncu minulého roka a začiatkom tohto k problémom nepomohla ani Karlosova väzba, ktorá bola spájaná s distribúciou drog.
Celú situáciu mama troch detí znáša veľmi ťažko, o čom svedčí aj video, ktoré zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti. V záberoch sa objavujú jej deti, ktoré označuje za hlavný dôvod, prečo celé toto obdobie zvláda. „Vždy som tu pre vás a vždy budem – vaša mama,“ napísala Lela k videu.
Pod príspevkom sa okamžite začali objavovať reakcie známych osobností. „Drž sa, drahá, si silná bojovníčka,“ odkázala Zuzana Belohorcová, ktorá aktuálne rieši rozvod s manželom Vlastom Hájekom. Vyjadrila sa aj Andrea Verešová, ktorá nezabudla pripomenúť, že obe pochádzajú z rovnakého mesta: „Si naša! Krásna, silná a odvážna Žilinčanka! Zaslúžiš si pokoj, bezpečie, lásku a objatie! To najkrajšie ti aj tak dávajú deti, ktoré ťa teraz potrebujú. Drž sa! A keby čokoľvek, volaj!“ Zdá sa teda, že aj napriek náročnému obdobiu má Ceterová veľkú oporu vo svojich známych.
