Po rozchode s Vémolom z nej ostal iba tieň! FOTO Lela sa stráca pred očami: Váži len... Preboha

PRAHA - Lela Vémola sa po dlhšom čase objavila v spoločnosti a pohľad na ňu vyvolal veľký rozruch. Blondínka, ktorá bola vždy známa dokonalou postavou a neprehliadnuteľným sexepílom, dnes pôsobí výrazne schudnuto. Sama priznala, že jej váha klesla na alarmujúce číslo.
Za posledné mesiace si manželka Karlosa Vémolu prešla mimoriadne náročným obdobím. Kým známy MMA zápasník riešil svoje problémy, Lela zostávala sama s deťmi a zároveň čelila rozchodu, ktorý sa intenzívne prepieral na verejnosti. Do toho prišlo aj sťahovanie do nového bývania a množstvo ďalších povinností.
Najnovšie sa objavila na predstavení kozmetickej značky a už na prvý pohľad bolo jasné, že nie je vo svojej koži. Hoci dorazila elegantne oblečená v červených šatách, na jej postave bolo vidieť výrazný úbytok váhy. Mimoriadne chudé ruky, vystúpené kosti a celkovo unavený výraz neunikli pozornosti prítomných. „No, mám 48 kíl. Viem však o tom, že musím pribrať,“ priznala otvorene pre český portál eXtra.cz.
Ešte pred mesiacom sa pritom objavila na otvorení tanečného štúdia, kde už bolo vidieť, že schudla. Odvtedy však prešla ďalšou výraznou premenou a aktuálne fotografie dokazujú, že sa doslova stráca pred očami. Je zrejmé, že náročné obdobie si na Lele vybralo svoju daň. Namiesto usmiatej blondínky, ktorá pôsobila sebavedomo a bezstarostne, dnes verejnosť vidí ženu, na ktorej sa stres a životné turbulencie podpísali viac, než by kto čakal.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%