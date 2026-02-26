Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Nahá pred kamerou? Herečka všetkým zavrela ústa: S protézou zadku a umelým bobrom si to užíva!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Amanda Seyfried vyvolala mediálny ošiaľ, keď sa v nečakane úprimnom rozhovore podelia o to, aké to bolo natáčať nahé scény v jej najnovšom filme The Testament of Ann Lee. Filmová nahota po 20 rokoch v brandži je niečo úplne iné, ako na začiatku, keď sa vyzliekala zo strachu o stratu práce.

Amanda Seyfried sa preslávila ako nevinná Karen v Mean Girls a odvtedy prešla obrovským vývojom. Teraz o sebe dala vedieť tak, ako by to málokto čakal. Vo videu z rozhovoru na BBC Radio 2 herečka otvorene priznala, že pri natáčaní scény, ktorá mala diváka konfrontovať s nahotou, musela použiť zvláštny filmový doplnok, tzv. "protézu zadku".

„Tento film potreboval byť grafický, takže… som mala protézu zadku,“ povedala Seyfried s typickým humorom, keď sa jej moderátor opýtal, ako sa jej točili intímne scény. Amanda však nezostala len pri "umelom zadku". Herečka sa tiež priznala, že k nahote používala merkin – umelú pubickú parochňu, ktorá jej dodala pocit istoty pri natáčaní. Tento kúsok ju kryl aj v jednej z finálnych scén, kde stojí nahá (technicky nie úplne nahá) pred horiacou budovou. A práve túto skúsenosť opísala ako nesmierne oslobodzujúcu.

Seyfried šokovala tým, ako otvorene hovorila o tom, že pocit nahoty pred kamerou sa netočí len okolo estetického dojmu, ale je skôr o oslobodení sa od psychologických bariér. „Stála som tam tehotná a nahá, ale v skutočnosti som vôbec nebola nahá,“ povedala s úsmevom a dodala, že práve používanie protéz jej dodalo pocit kontroly v danom momente.

Toto nie je prvýkrát, čo Seyfried otvorene rozpráva o tom, ako náročné môže byť natáčanie intímnej scény. Už v minulosti priznala, že ako mladá herečka ľutovala niektoré nahé scény, pretože ich robila skôr z tlaku a kariérnych obáv než z vlastnej vôle. Ale od roly v Mean Girls až po náročné, vizuálne provokatívne scény, herečka ukazuje, že je ochotná posúvať hranice hereckého remesla – a zároveň sa tomu zasmiať.

