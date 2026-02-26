Vyzeralo to ako z akčného SCI-FI filmu: Policajti zastavili stroj z budúcnosti, po otvorení dverí zostali bez slov!

OSTRAVICE - Policajti zostali na chvíľu v rozpakoch. Po ceste sa totiž neblížilo klasické auto ani bicykel, ale zvláštne „vajíčko“ na kolesách. Futuristický dopravný prostriedok zaujal hliadku natoľko, že ho museli zastaviť.
Nezvyčajná kontrola sa odohrala počas víkendu v Moravskosliezsky kraj, konkrétne v obci Ostravice. Hliadka si všimla netradičné vozidlo smerujúce z centra na Staré Hamry. Na prvý pohľad pôsobilo skôr ako stroj z budúcnosti než ako účastník bežnej cestnej premávky.
Išlo o velomobil
Keď policajti „futuristické autíčko“ zastavili, vystúpil z neho muž, ktorý vysvetlil, že ide o velomobil, špeciálny bicykel s aerodynamickou karosériou, poháňaný výlučne ľudskou silou. Ako informovala Polícia ČR na sociálnej sieti, vodič uviedol, že tento stroj využíva najmä na tréningové jazdy. Zároveň dodal, že väčšinou jazdí v susednom štáte a do Česka sa vybral len výnimočne. Tentoraz si však trasu naplánoval práve cez Beskydy.
Kontrola napokon dopadla bez problémov. Velomobil totiž spĺňal všetky zákonné podmienky na premávku po pozemných komunikáciách, takže dôvod na pokutu neexistoval. Policajti tak športovcovi popriali veľa úspechov a šťastnú cestu, a mohli sa vrátiť k bežným služobným povinnostiam.