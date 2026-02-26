Nele Pociskovej osud poriadne zamiešal karty: TEHOTNÁ!?

BRATISLAVA - A je to tu! Dej v seriáli Dunaj, k vaši službám sa poriadne zamotáva. Minimálne v živote Adely Kudličkovej, ktorú stvárňuje Nela Pocisková...
V seriáli Dunaj, k vaši službám umierajú hrdinovia jeden po druhom. Ešte sa iba rozbehla 13. séria a už stihli zomrieť dve postavy. Tvorcovia pochovali Ervina Steinera (Karoly Tóth), ktorý sa pritom v deji len nedávno vrátil z Palestíny. Ešte skôr, než sa s ním Kristína (Ráchel Šoltésová) po hádke stihla stretnúť, porozprávať a uzmieriť, tragicky zomrel v boji. Kristína prežíva zúfalstvo a jej smútok sa pretaví do hnevu.
O svoju lásku prišiel aj Lacko (Filip Šebesta). Magda (Monika Szabó) doplatila na svoju pomoc slovenským odborárom. O jej poprave rozhodol Walter Klaus (Ján Koleník), ktorý ju dal pred zrakmi zamestnancov Dunaja popraviť guľkou do hlavy.
O to prekvapivejší moment nastane, keď sa Adela v nemocnici dozvie, že je - tehotná! Myslela si totiž, že ju kvári zdravotný problém. „Dajte mi, prosím, tie lieky. Stačí mi zopár tabliet, ja sa z toho vyspím, ja mám tuhý korienok,“ presviedča lekárky Šarlotu (Sarah Arató) a Vilmu (Monika Hilmerová). Odpoveďou však boli ich šokujúca slová: „Z toho sa nevyspíte, pani Kudličková!“ To už hrdinka stŕpla hrôzou: „Prečo? Je to vážne? Zomieram?“ To síce nie, ale vážne to je... ide totiž o vážnu životnú zmenu, akú tehotenstvo so sebou prináša.
Takýto seriálový osud nečakala ani herečka Nela Pocisková: „Myslím, že to bol šok aj pre Adelu, asi takýto zvrat nečakala a bude veľmi zaujímavé sledovať, čo s ňou táto novinka urobí a ako jej to zmení život.“ A život, ten veru prináša množstvo nečakaných prekvapení. Otázkou je, ako táto skutočnosť zamotá osud hrdinky a ako sa bude vyvíjať jej dejová línia. Nela tvrdí len jedno: „Objaví v sebe emócie, ktoré naozaj nevie, že má.“
