Spor o poplatky za ropu: Z Chorvátska má byť podľa ministra lacnejšia ropa

WASHINGTON/ZÁHREB - Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar vo štvrtok vyhlásil, že prevádzkovateľ ropovodu Adria, spoločnosť JANAF, je bezpečným a spoľahlivým partnerom ponúkajúcim porovnateľné ceny. Reagoval tak na tvrdenia maďarskej ropnej spoločnosti MOL, že chorvátsky ropovod si účtuje vyššie poplatky.
Minister poznamenal, že ropovod Adria využíva kratšiu a lacnejšiu trasu do Maďarska a na Slovensko a že ceny zostávajú výrazne nižšie ako v prípade ropovodu Družba. Ohľadom kapacity ropovodu Adria uviedol, že súčasné dodávky neruskej ropy do Maďarska dokazujú jeho spoľahlivosť. Šušnjar je v súčasnosti na oficiálnej návšteve Spojených štátov, kde podľa vlastných slov informoval administratívu prezidenta Donalda Trumpa o energetickom potenciáli Chorvátska a infraštruktúre, do ktorej krajina v poslednom čase výrazne investovala.
Minister zároveň vyzval partnerov v EÚ - menovite Slovensko a Maďarsko -, aby sa odstrihli od ruských fosílnych palív na prejav solidarity s Ukrajinou. Zdôraznil, že Chorvátsko bude dodržiavať medzinárodné právo a nepodľahne tlaku týkajúcemu sa dodávok ruskej ropy.