Ramadánska večera na ministerstve: Blanár zdôraznil význam medzikultúrneho dialógu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) patrí budovanie dôvery, posilňovanie vzťahov a hľadanie spoločných hodnôt naprieč kultúrami a náboženstvami medzi kľúčové predpoklady stabilného medzinárodného prostredia. Vyhlásil to pri príležitosti večere iftár v rámci islamského posvätného mesiaca ramadán, ktorú vo štvrtok v Bratislave usporiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Na slávnostnom podujatí sa zúčastnilo 17 veľvyslancov a vedúcich misií členov Organizácie islamskej spolupráce (OIC) akreditovaných na Slovensku. Blanár vo svojom príhovore poukázal na duchovný a spoločenský rozmer ramadánu, ktorý podľa jeho slov prináša empatiu, solidaritu a vzájomné porozumenie presahujúce kultúrne a náboženské rozdiely.

„Nesmieme dovoliť, aby nás naše odlišnosti rozdeľovali. Naopak musíme hľadať to, čo nás spája - univerzálne princípy ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, súcitu a mieru, ktoré presahujú kultúry a presvedčenia,“ zdôraznil minister. Zároveň pripomenul, že obdobie duchovnej obnovy a solidarity je blízke všetkým náboženstvám vrátane kresťanského dedičstva Slovenskej republiky. Podľa vyhlásenia rezortu diplomacie bolo stretnutie súčasťou dlhodobého úsilia slovenskej diplomacie podporovať kontakty s členskými štátmi OIC na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni, upevňovať vzájomné vzťahy a prispievať k mieru a prosperite vo svete.

Na večeri sa zúčastnili veľvyslankyne a veľvyslanci z Albánska, Alžírska, Azerbajdžanu, Bangladéša, Egypta, Indonézie, Iraku, Kazachstanu, Kuvajtu, Líbye, Malajzie, Palestíny, Sudánu, Sýrie, Turecka, Turkménska a Uzbekistanu. Veriaci moslimovia v týchto krajinách držia počas ramadánu, deviateho mesiaca islamského lunárneho kalendára, celodenný pôst, ktorý prerušia po západe slnka večerným jedlom nazývaným iftár. Okrem duchovného rozmeru má aj silný komunitný význam a symbolizuje spolupatričnosť a vzájomnú úctu, dodal rezort slovenskej diplomacie.

