Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

ČIERNY DEŇ na oblohe za záhadných okolností! V priebehu 24 hodín padli 4 vojenské stíhačky, dve F-16 aj ruská SU-30

Dňa 25. februára 2026 padli na dvoch kontinentoch a v 4 krajinách stíhačky počas cvičných letov. Pilot Ibrahiom Bolat neprežil.
ANKARA/JONGDŽU/ASTANA/DILLÍ – Koniec februára sa nesie vo veľmi zlom rozpoložení letectva viacerých krajín. Pri rutinných cvičných misiách totiž došlo v priebehu jedného dňa a nezávisle na sebe až k štyrom pádom bojových lietadiel. Pri jednom dokonca zahynul skúsený pilot. Ďalší mali šťastie v nešťastí.

Tragická havária stíhačky F-16 v Turecku

Turecko je členskou krajinou NATO a nachádza sa tam jedna z najväčších leteckých základní Aliancie v Európe. Cvičné manévre vo vzdušnom priestore preto nie sú žiadnym prekvapením. V stredu 25. februára o 01:00 miestneho času sa však odohrala tragédia, pri ktorej prišiel o život skúsený bojový pilot. 

"Dve stíhačky F-16 vzlietli súčasne z 9. hlavnej leteckej základne v Balikesire v severozápadnom Turecku po poplašnej správe, že v blízkosti hraníc s Bulharskom bola zistená neidentifikovaná radarová stopa," uviedlo ministerstvo obrany. 

Krátko po odlete stratila letisková veža kontakt s jednou zo stíhačiek. Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky. Vrak lietadla a početné trosky lokalizovali na veľkej ploche neďaleko diaľnice, ktorá spája mestá Istanbul a Izmir.

Na niekoľko hodín museli celý úsek uzavrieť. "Pilot Ibrahim Bolat sa stihol katapultovať. Incident sa naďalej vyšetruje," dodáva rezort. Ako sa neskôr doplnilo turecké letectvo, pilot napokon podľahol. Zanechal po sebe manželku a dcéru. Obe boli prítomné na pohrebe, ktorý sa konal na leteckej základni v Balikesire. 

Pád bojového lietadla v Južnej Kórei 

V stredu 25. februára sa neďaleko mesta Jongdžu v Južnej Kórei zrútila bojová stíhačka F-16C. Kórejské letectvo krátko po nehode vyhlásilo, že pilot sa stihol katapultovať. Stíhačka mala havarovať počas leteckého cvičenia v hornatej oblasti okolo 19:30 miestneho času. 

"Pilot sa stihol bezpečne katapultovať. V doterajšom priebehu neboli hlásené žiadne škody na civilnom obyvateľstve ani súkromnom majetku," uviedlo letectvo. 

Záchranné tímy našli pilotov čase 20:10. Pri klesaní sa padákom nešťastne zachytil o konár stromu a ostal visieť 20 metrov nad zemou. Na zem ho dostali až o 21:48. Nemal žiadne viditeľné zranenia, ale previezli ho do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. 

Po nehode vznikol požiar. Oheň z vraku sa rozšíril po okolí a chytilo sa niekoľko stromov. Úspešne ho ale uhasili. Prípad už vyšetruje špeciálna skupina. 

Havária počas pristávania v Indii

Počas pristávania v rámci cvičnej misie havarovala na indickej leteckej základni ľahká bojová stíhačka Tejas LCA. Incident sa odohral začiatkom februára. Pilot sa stihol katapultovať a neutrpel žiadne vážnejšie zranenia. Lietadlo je však poškodené natoľko, že ho budú musieť vyradiť z prevádzky. Indické letectvo už spustilo vyšetrovanie. 

Spoločnosť HAL sa neskôr vyjadrila, že k žiadnej havárii lietadla Tejas nedošlo. "Nebola to havária, ale obmedzený technický problém súvisiaci s pristávaním. Ako spoločnosť zdôrazňujeme, že naše lietadlá Tejas LCA patria k najbezpečnejším na svete spomedzi moderných stíhacích lietadiel,"

Nehoda sa stala po dvoch vážnych incidentoch (marec 2024 a november 2025). V prvom prípade išlo tiež o cvičný let. Pilot sa stihol katapultovať. Druhý sa odohral počas leteckých dní v Dubaji. Pred časom sme vás o tom informovali. 

India momentálne disponuje 32 kusmi stíhačiek Tejas Mk-1. Počas generálnej kontroly však našli 53 závažných nedostatkov týchto lietadiel. Stroj je ťažší, kabína pilota je nedostatočne chránená a iba 35 percent komponentov je vyrobených priamo v Indii. Znižuje to bojovú schopnosť stíhačiek. 

Dvaja piloti sa katapultovali v Kazachstane 

Kazašské vojenské lietadlo sa zrútilo v stredu ráno 25. februára v Karagandskej oblasti. Tiež malo ísť o cvičný let. Dvaja členovia posádky sa tesne pred haváriou stihli úspešne katapultovať. Malo ísť o stíhačku Suchoj Su-30SM. Miestne úrady ešte nepriblížili, čo bolo hlavným problémom. "Rýchle potvrdenie prežitia posádky a spustenie vyšetrovania je súčasťou štandardného protokolu po takýchto incidentoch," uviedlo kazašské ministerstvo obrany. 

Su-30SM je pokročilé viacúčelové stíhacie lietadlo vyvinuté ruskou spoločnosťou Suchoj a prevádzkované niekoľkými krajinami, aj Kazachstanu.

Viac o téme: TragédiaSmrťTureckoJužná KóreaKazachstanF-16IndiaSu-30HaváriaIbrahim BolatTejas
