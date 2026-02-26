Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front

KRASNOJARSK – Vojna na Ukrajine umožňuje Rusom posielať na front legálne odsúdených trestancov. V niektorých prípadoch ide o veľmi ťažké psychopatické stavy, ktoré môžu so zbraňou v ruke narobiť viac škody ako úžitku. V súčasnej dobe je ale ruské velenie podobným praktikám otvorené.
Koncom januára spáchal Konstantin A. z ruského Krasnojarska ohavný zločin. Znásilnil svoju 64-ročnú matku. Ako však informuje ASTRA, súdny proces ho nečaká. Obvinený prijal vstup do ruskej armády a zamieri zrejme na ukrajinský front.
Ruské armádne sily ponúkli Konstantinovi vstup do svojich radov hneď po tom, ako ho zatkli. Všetky vstupné papiere podpísal bez námietok. Matku medzitým hospitalizovali v miestnej nemocnici. Po tele mala viaceré zranenia.
Pred rokmi vraždil
Obvinený Konstatntin A. spáchal v minulosti ešte ohavnejší čin, keď ho odsúdili za vraždu. Štrnásťročný trest si odsedel len nedávno. Aj vtedy mal pred vraždením svoju obeť znásilniť. Tento trestný čin spáchal v roku 2012.
Prípad Konstantina A. nie je v Rusku ojedinelý. Istý Alexander Gook zabil svoju známu aj jej syna, pričom ich telá sa nikdy nenašli. Na skládke ale našli stopovacie psy hlavu chlapca. Aj Gook skončil v ruských radoch na ukrajinskom fronte.
Problémy aj po príchode z vojny
Vojaci, ktorí sa vracajú domov z ukrajinského frontu, tiež trpia psychickými problémami, ktoré prerastajú do násilných trestných činov. Farid Chamilov (37) pôsobil na fronte v tzv. "mlynčeku na mäso". Prežil a dostal vyznamenanie. Po návrate domov uškrtil svoju partnerku Annu Kasjanovú (33) aj jej psa. Dostal len osemročný trest za mrežami. Vyznamenania z vojny ho zmierňovali.