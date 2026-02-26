Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front

Konstantin A. z Krasnojarska je obvinený zo znásilnenia vlastnej matky. Namiesto väznia si vybral vstup do ruskej armády
Konstantin A. z Krasnojarska je obvinený zo znásilnenia vlastnej matky. Namiesto väznia si vybral vstup do ruskej armády (Zdroj: X/Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

KRASNOJARSK – Vojna na Ukrajine umožňuje Rusom posielať na front legálne odsúdených trestancov. V niektorých prípadoch ide o veľmi ťažké psychopatické stavy, ktoré môžu so zbraňou v ruke narobiť viac škody ako úžitku. V súčasnej dobe je ale ruské velenie podobným praktikám otvorené.

Koncom januára spáchal Konstantin A. z ruského Krasnojarska ohavný zločin. Znásilnil svoju 64-ročnú matku. Ako však informuje ASTRA, súdny proces ho nečaká. Obvinený prijal vstup do ruskej armády a zamieri zrejme na ukrajinský front. 

Ruské armádne sily ponúkli Konstantinovi vstup do svojich radov hneď po tom, ako ho zatkli. Všetky vstupné papiere podpísal bez námietok. Matku medzitým hospitalizovali v miestnej nemocnici. Po tele mala viaceré zranenia. 

Pred rokmi vraždil 

Obvinený Konstatntin A. spáchal v minulosti ešte ohavnejší čin, keď ho odsúdili za vraždu. Štrnásťročný trest si odsedel len nedávno. Aj vtedy mal pred vraždením svoju obeť znásilniť. Tento trestný čin spáchal v roku 2012. 

Prípad Konstantina A. nie je v Rusku ojedinelý. Istý Alexander Gook zabil svoju známu aj jej syna, pričom ich telá sa nikdy nenašli. Na skládke ale našli stopovacie psy hlavu chlapca. Aj Gook skončil v ruských radoch na ukrajinskom fronte. 

Problémy aj po príchode z vojny 

Vojaci, ktorí sa vracajú domov z ukrajinského frontu, tiež trpia psychickými problémami, ktoré prerastajú do násilných trestných činov. Farid Chamilov (37) pôsobil na fronte v tzv. "mlynčeku na mäso". Prežil a  dostal vyznamenanie. Po návrate domov uškrtil svoju partnerku Annu Kasjanovú (33) aj jej psa. Dostal len osemročný trest za mrežami. Vyznamenania z vojny ho zmierňovali. 
 

Viac o téme: MatkaVraždaZnásilnenieObvinenie RuskoKrimiVojna na UkrajineKonstantin A.Vstup do armády
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Česko je v šoku:
Česko je v šoku: Iba 15-ročný tínedžer znásilnil Ukrajinku (46)! Našli ju nahú v kríkoch a na mol
Zahraničné
Karol Nawrocki
Rusko je hrozbou pre región! Poľský prezident Nawrocki žiada rýchlejšie zbrojenie a viac dronov
Zahraničné
Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Ropovod Družba sa nedá rýchlo opraviť, uviedol Zelenskyj: Ukrajina posilní ochranu ciest proti dronom
Zahraničné
FOTO Výročie vojny na Ukrajine!
Výročie vojny na Ukrajine! Rozhodujúca bitka aj masakre civilov: ZOZNAM kľúčových momentov, na ktoré svet nikdy nezabudne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Eštok: Začala sa obnova štadióna v Dúbravke, má byť dokončená do 5 rokov
Minister Eštok: Začala sa obnova štadióna v Dúbravke, má byť dokončená do 5 rokov
Správy
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity A. Daško: Pripravujeme nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity A. Daško: Pripravujeme nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov
Správy
František Oľha k vyhláseniu mimoriadnej situácie na poddolovanom území v priestore Solivary
František Oľha k vyhláseniu mimoriadnej situácie na poddolovanom území v priestore Solivary
Správy

Domáce správy

FOTO Brífing ministra spravodlivosti SR
Slovensko a Česko prehĺbia spoluprácu: Diskutovali o trestnom práve aj reformách
Domáce
Matúš Šutaj Eštok a
Obrovská investícia v Bratislave: Štadión v Dúbravke prejde úplnou premenou
Domáce
Marek Lackovič
Rozpočty pod tlakom: PS tvrdí, že mestám a obciam budú chýbať desiatky miliónov
Domáce
V Spišskej Novej Vsi otvorili moderné chirurgické oddelenie, pripravujú aj nový nemocničný pavilón
V Spišskej Novej Vsi otvorili moderné chirurgické oddelenie, pripravujú aj nový nemocničný pavilón
Regióny

Zahraničné

Hillary Clinton
Epsteinova kauza v Kongrese: Clintonová žiada predvolanie prezidenta Trumpa
Zahraničné
Peter Kotlár
Kotlár čelí druhému trestnému oznámeniu: Podal ho český biochemik
Zahraničné
FOTO Konstantin A. z Krasnojarska
Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front
Zahraničné
Predseda Národnej rady (NR)
Lídri parlamentov V4 sa zhodli na spolupráci: Zaznela aj pozícia Slovenska k Ukrajine
Zahraničné

Prominenti

Amanda Seyfried
Nahá pred kamerou? Americká herečka všetkým zavrela ústa: S protézou zadku a umelým bobrom si to užíva!
Zahraniční prominenti
Zuzana Plačková
Plačková na POLÍCII: Nenechám si sr*ť na hlavu!
Domáci prominenti
BIll Gates
Bill Gates musel s pravdou von: Ruské milenky, nevera a... za TOTO veľké ospravedlnenie!
Zahraniční prominenti
FOTO Predstavenie detskej knihy
Predstavenie detskej knihy: Anita Soul ako diva z Hollywoodu a slovenská moderátorka... Wau!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Toto sa deje s
Toto sa deje s vaším tlakom, keď skonzumujete banán
vysetrenie.sk
FOTO Keď polícia zbadala velomobil,
Vyzeralo to ako z akčného SCI-FI filmu: Policajti zastavili stroj z budúcnosti, po otvorení dverí zostali bez slov!
Zaujímavosti
Vyzeral ako vzácna ozdoba
Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!
Zaujímavosti
Svetový unikát v Chorvátsku:
Svetový unikát v Chorvátsku: Rímsky cisár si postavil palác, ľudia v ňom žijú dodnes
dromedar.sk

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?

Šport

Súboj o stoličku šéfa SFZ: Padli trestné oznámenia a podozrenia z miliónov
Súboj o stoličku šéfa SFZ: Padli trestné oznámenia a podozrenia z miliónov
Slovensko
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
CR7 rozširuje svoje impérium: Ronaldo kúpil podiel v známom španielskom klube
Španielsko
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
Lyžovanie
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Východniarsky návod pre ostatných: Košice sú víťazi už teraz, Nitra naskočila do play-off vlaku
Tipsport liga

Auto-moto

Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Bezpečnosť
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Windows
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Android
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Populárna spravodajská aplikácia pre iPhone dostala drobné vylepšenie, ktoré zásadne zlepšuje zážitok z používania
Aplikácie a hry

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konstantin A. z Krasnojarska
Zahraničné
Do Putinovej armády vstúpil vrah, znásilnil aj vlastnú matku (64)! Namiesto väzenia pôjde na front
Ilustračné foto
Zahraničné
Otrasie sa GDPR v základoch? Nové zmeny eurokomisie: Otravná činnosť má zmiznúť jedným klikom!
Česko je v šoku:
Zahraničné
Česko je v šoku: Iba 15-ročný tínedžer znásilnil Ukrajinku (46)! Našli ju nahú v kríkoch a na mol
Viktor Orbán
Zahraničné
Napätie na bode zlomu: Orbán POZASTAVIL pôžičku pre Kyjev! Na hraniciach nasadil armádu

Ďalšie zo Zoznamu