Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!

SAO PAULO - Zamestnancov Laboratória zoologických zbierok Inštitútu Butantan v brazílskom São Paule zaujal pavúk, ktorého telo pokrývali drobné biele „perly“. Detailný výskum však ukázal, že nejde o kurióznu ozdobu, ale o parazitické larvy roztočov zavŕtané do najzraniteľnejšej časti tela. Objav môže poukazovať na zvyšujúci sa výskyt týchto organizmov.
Skupine vedcov v Brazílii sa zdalo, že jeden z ich pavúčích exemplárov má okolo tela akýsi opasok, či náhrdelník z perál. Jeho oranžovo-červené telo dlhé len niekoľko milimetrov bolo obklopené drobnými perleťovo bielymi guľôčkami. Ako uvádza IFLScience, pri bližšom skúmaní vedci zistili, že v skutočnosti sú to parazitické roztoče. Týmto spôsobom sa dostali k hemolymfe, čiže obdobe krvi u pavúkov. Ide však len o larvy, keďže dospelé jedince žijú voľne v pôde. Samotné larvy merajú približne pol milimetra. Hoci sú drobné, je to pozoruhodný (hoci značne odpudivý) objav.
Roztoče patria do rodu, ktorý bol po prvý raz opísaný v Kostarike až v roku 2017. Táto skutočnosť naznačuje, že ich výskyt môže byť oveľa väčší, ako sa pôvodne predpokladalo. „Pre túto skupinu roztočov nie je nezvyčajné, že mnohé parazitické druhy poznáme len v štádiu larvy, keďže v dospelosti sa z nich stávajú voľne žijúci predátori. Žijú v pôde a živia sa drobným hmyzom a dokonca aj inými roztočmi, preto sú veľmi ťažko objaviteľné,“ uviedol Ricardo Bassini-Silva, vedec a kurátor v Laboratóriu zoologických zbierok Inštitútu Butantan v São Paule.
Najzraniteľnejšia časť tela
Napriek tomu, že v Brazílii žije približne 3 000 druhov pavúkov, doteraz bol objavený iba jeden ďalší roztoč parazitujúci na tomto hmyze. Patril do úplne inej čeľade ako novoobjavené biele „perlové“ larvy. Nový druh dostal názov Araneothrombium brasiliensis, čo znamená „z Brazílie“. Larvy boli zavŕtané do hlavohruďe pavúka, teda do jeho najzraniteľnejšej časti tela, ktorá je menej chránená tvrdým chitínom pokrývajúcim zvyšok tela. „Ide o najzraniteľnejšiu oblasť, keďže ostatné časti obsahujú veľa chitínu, ktorý tvorí exoskelet a je pre klepietka roztočov ťažko preniknuteľný,“ vysvetlil Bassini-Silva.
Tím sa domnieva, že roztoče sa zameriavajú najmä na mladé pavúky, na ktorých sa živia. Ďalší výskum by mohol pomôcť lepšie pochopiť ich ekológiu a dokonca objaviť ďalšie druhy pavúčích roztočov. „Len samotná Brazília s viac ako 3 000 druhmi pavúkov má obrovský potenciál na objavovanie nových parazitických roztočov,“ doplnil Bassini-Silva.