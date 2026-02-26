Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

POZOR, rodičia! Z trhu sťahujú ďalšie jedlo pre deti: Nachádza sa aj na Slovensku, našli v ňom toxín

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Jacob Wackerhausen)
TASR

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF varovné oznámenie z Česka, a to o látke cereulid v počiatočnej dojčenskej výžive z Estónska. Informoval odbor komunikácie ÚVZ.

Ide o výrobok s názvom Happy Mimi 1 (počiatočná dojčenská výživa) pre deti od nula do šesť mesiacov. Je to 400-gramové balenie, EAN kód: 8590273645524, šarža: 3418, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 28. júla 2027. „Výsledky analýzy v laboratóriu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Prahe potvrdili prítomnosť toxínu (cereulid),“ priblížil ÚVZ. Neodporúča preto túto šaržu výrobku Happy Mimi 1 používať na prípravu stravy pre novorodencov a dojčatá. Tvrdí, že česká spoločnosť Solvent ČR dodala tento výrobok aj na Slovensko v počte 1512 kusov. Regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výživy z trhu v SR. „Zákazníci majú možnosť vrátiť túto potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ dodali hygienici.

Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie vplyvy na zdravie. „Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia,“ uviedli z ÚVZ. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov.

Ďalšie zo Zoznamu