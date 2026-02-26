Plačková na POLÍCII: Nenechám si sr*ť na hlavu!

BRATISLAVA - Zuzana Plačková bola dnes na polícii. Už dlhodobo sa zaoberá s problémom, ktorý sa rozmohol po internete. Nenechá to len tak!
Zuzana Strausz Plačková prekvapila svojich fanúšikov, keď zverejnila na svoj profil na Instagrame záber z polície. Samozrejme hneď objasnila, čo rieši. Rozhodla sa zatočiť s ľuďmi, ktorí pošpiňujú jej meno. A tak sa okrem materských povinností musí starať aj o právne záležitosti. „Idem z polície. Ja už nejakú dobu aj s právnikom a aj s políciou riešim práve AI videá na sociálnych sieťach, ktoré sú veľmi nebezpečné. Pretože už ťažko rozoznáte, čo je realita a čo je AI," priznala Plačková, ktorú štve umelá inteligencia.
„Na mňa bolo urobených viacero videí, aj všelijaké fotky aj kadečo, ktoré zneužívali rôzne firmy na to, aby predali svoje produkty," uviedla. Opísala aj o aké videá išlo. „Veľmi často ste mi posielali práve produkt na chudnutie, ktorý koloval na Facebooku. Bolo to sponzorované, bolo to zaplatené, boli to videá, fotky... Taktiež nejaké kasíno, kde som rozprávala, ako som vyhrala a podobné veci. Takže, bojujem teraz proti týmto AI a kadejakým týmto podvodným videám a fotkám. Proste, natrafili na zlého človeka, ja si takéto veci určite nenechám," dodala s tým, že má vyhradený na to čas aj financie na právnikov.
„Dávajte si na to pozor, ak niekto zneužíva vašu osobu, pretože, opakujem, táto AI doba je veľmi nebezpečná a treba to riešiť. Ak si niekto myslí, že je nedohľadateľný, tak vždy je dohľadateľný," odkázala. „Takže, nenechajte si sr*ť na hlavu, ja si určite nebudem nechávať sr*ť na hlavu. Takéto veci ja osobne riešim, mám na to vyhradený čas, právnika a aj financie," vyjadrila sa.
Už aj pred nejakou dobou riešila trestné oznámenia. „Aj v minulosti som podala trestné oznámenia, aj súdnou cestou som riešila rôzne stránky, ktoré prudili a tvorili memečká, ktoré pretli určitú hranicu, ktorú mám. Aj ja sa zasmejem na určitých veciach, ale niektoré sú proste cez čiaru, tak som to riešila takto a vyriešilo sa to," povedala Plačková. A bude pokračovať aj v riešení nepravdivých komentárov.
„Ešte mám v pláne sa zaoberať nepravdivými komentármi, aj na toto si vyhradím čas a právnika a budem to riešiť takto. Pretože, táto doba, tieto internetové stránky, ktoré šíria klamstvá. Ľudia sa nudia a nemajú čo robiť, tak na to, aby boli zaujímaví, tak si vymýšľajú a komentujú pi*oviny a podobne," uzavrela.