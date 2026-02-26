Predstavenie detskej knihy: Anita Soul ako diva z Hollywoodu a slovenská moderátorka... Wau!

BRATISLAVA - V jednej z bratislavských reštaurácií sa nieslo podujatie v znamení detskej literatúry, empatie a podpory dobrej myšlienky. Slávnostné uvedenie novej knihy o porozumení a prijatí inakosti prilákalo množstvo známych osobností, ktoré spojila snaha šíriť pozitívne hodnoty.
Včera sa v jednej z bratislavských reštaurácií konalo slávnostné predstavenie detskej knihy, ktorá otvára dvere k spoznávaniu inakosti, empatie a sile vzájomného porozumenia. Podujatie sa nieslo v príjemnej a srdečnej atmosfére a prilákalo množstvo hostí, ktorým nie je ľahostajná myšlienka podpory detí a citlivých tém prostredníctvom literatúry.
Túto krásnu akciu si nenechalo ujsť ani viacero známych tvárí zo slovenského šoubiznisu, ktoré prišli podporiť projekt s dobrým posolstvom. Do spoločnosti zavítali napríklad influenceri Jovinečko a Bergino, ktorí kamkoľvek prídu, prinášajú so sebou energiu a dobrú náladu. Nechýbala ani herečka Milena Minichová, modelka Eva Verešová či speváčka Anita Soul.
Práve tá pútala pozornosť neprehliadnuteľným outfitom a pôsobila ako diva priamo z Hollywoodu. Celou akciou sprevádzala slovenská moderátorka Diana Hágerová, ktorá stavila na bordové šaty zvýrazňujúce jej prirodzený šarm. V jednoduchom, no výraznom modeli doslova žiarila a bola nepriehľadnuteľná. Všetky fotografie z podujatia nájdete v galérii.
