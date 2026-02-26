Bill Gates musel s pravdou von: Ruské milenky, nevera a... za TOTO veľké ospravedlnenie!

LOS ANGELES - Bill Gates tento týždeň na internom stretnutí zamestnancov Bill & Melinda Gates Foundation priznal, že počas manželstva s Melindou French Gates mal dva mimomanželské vzťahy s ruskými ženami. Informáciu priniesli viaceré médiá po úniku detailov zo stretnutia na radnici.
Viac sa to už nedalo tajiť! Sieť okolo Billa Gatesa sa zužuje a v kontexte novozverejnených Epsteinových spisov sa tento týždeň pred zamestnancami svojej nadácie priznal k dvom mimomanželským aféram. Aj keď dlhodobo tvrdí, že jeho vzťah s Epsteinom sa sexuálnych aktivít netýkal, toto priznanie môže byť začiatok niečoho iného...
Bill Gates sa doznal, že mal dva mimomanželské vzťahy s ruskými ženami počas manželstva s Melindou French Gates. Jeden s ruskou hráčkou bridžu, ktorú stretol na bridžových podujatiach, a druhý s ruskou jadrovou fyzičkou, ktorú spoznal cez pracovné aktivity. Tieto vzťahy sa neskôr dostali do povedomia iných ľudí, vrátane Jeffreyho Epsteina, no podľa Gatesa neboli žiadne zo žien obeťami Epsteinovej siete.
Gates tvrdí, že s Epsteinom neudržiaval žiadny kontakt spojený so sexuálnym kontextom či obeťami zvrátených sexuálnych služieb a stále stojí za tým, že „nevidel nič protiprávne“ počas svojej asociácie s Epsteinom. Priznal však, že byť v kontakte s Epsteinom bolo „obrovské pochybenie“, za ktoré sa zamestnancom nadácie ospravedlnil.
Toto priznanie však prišlo uprostred intenzívnej pozornosti médií na nové Epsteinove dokumenty, plné e-mailov, fotografií a záznamov o rôznych známych osobnostiach, ktoré sa spájali s Epsteinom. Gates sa ospravedlnil aj za to, že s Epsteinom cestoval a stretával sa s ním v rôznych krajinách, no tvrdí, že nikdy nebol na Epsteinovom ostrove ani u neho neprespal.
Melinda, ktorá sa s Gatesom rozviedla v roku 2021 po 27 rokoch manželstva, už skôr vyjadrovala obavy z jeho vzťahu s Epsteinom a nazvala ho „zlým človekom“, keď sa s ním raz stretla. Rozvod Gatesovcov nadviazal aj na rôzne tlaky a spory okolo ich vzťahu s Epsteinom a taktiež verejných otázok, ktoré z toho vyplynuli. Toto priznanie prichádza roky po tom, čo už verejne priznal, že počas manželstva „spôsobil rodine bolesť“ svojou neverou.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%