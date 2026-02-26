Pornopriemysel sa trasie od strachu: Zničený biznis! Starosti mu robí umelá inteligencia

MONTREAL - Online erotický priemysel prechádza výraznou zmenou. Kombinácia prísnejších pravidiel, slabnúcich reklamných príjmov a nástupu umelej inteligencie narúša doterajšie fungovanie veľkých porno-platforiem.
Kedysi istota dnes neistota
Model, na ktorom vyrástli veľké porno-platformy, sa začína rozpadávať. Aj keď stránky ako Pornhub denne navštívia desiatky miliónov ľudí, ich dominantné postavenie už nie je nedotknuteľné. Konkurencia sa rozšírila a tlak na ceny aj príjmy z reklamy rastie.
Do hry totiž vstupuje nový hráč – umelá inteligencia. Generovaný erotický obsah je lacnejší, rýchlejší a pre časť publika dostatočne presvedčivý.
Syntetická erotika naberá tempo
Trh s erotickými obrázkami, videami, interaktívnymi zážitkami či chatovacími nástrojmi vytvorenými pomocou umelej inteligencie rastie podľa švédskeho denníka Svenska Dagbladet mimoriadne rýchlo. Hoci celý porno-priemysel sa odhaduje na zhruba 100 miliárd dolárov ročne, jeho tradičná časť stráca stabilitu.
Ekonomický výskumník Gianluca Delfino zo Stockholm School of Economics upozorňuje, že problémom nie je samotná existencia erotického obsahu, ale klesajúca návratnosť starého reklamného modelu. Podľa neho umelá inteligencia nezruší všetky pracovné miesta, no zásadne preusporiada toky peňazí.
Zisky sa presúvajú inde
Podľa odhadov odvetvia priniesol komerčný trh s AI-erotikou minulý rok približne 2,5 miliardy dolárov. Očakáva sa, že do roku 2030 bude rásť tempom presahujúcim sedem percent ročne. Pre veľké platformy to znamená ďalší úbytok príjmov z reklamy, ktorá bola ich hlavným zdrojom financovania.
Zároveň sa sprísňuje regulačné prostredie. Európska únia pracuje na kódexe správania pre označovanie obsahu vytvoreného pomocou umelej inteligencie, ktorý má stanoviť jasné pravidlá pre zverejňovanie deepfake materiálov a iných generovaných formátov.
Prečo sú niektoré modely odolnejšie
Nie všetci hráči však čelia rovnakému riziku. Platformy založené na predplatnom, ako OnlyFans, sa ukazujú ako flexibilnejšie. Ich príjmy nestoja na reklame, ale na priamom vzťahu medzi tvorcom a publikom.
Podľa údajov za rok 2024 dosiahol OnlyFans zisk 520 miliónov dolárov, pričom čísla za rok 2025 zatiaľ neboli zverejnené. Tvorcovia na týchto platformách využívajú umelú inteligenciu skôr ako nástroj – najmä na komunikáciu a budovanie vzťahu so zákazníkmi, nie na masovú výrobu umelého pornografického obsahu.
Ilúzia blízkosti ako nový produkt
Výskumníčka Rebecca Franco z Utrecht University, ktorá sa venuje online sexuálnej práci, v rozhovore pre Svenska Dagbladet vysvetľuje, že umelá inteligencia sa čoraz viac využíva na vytváranie pocitu osobného kontaktu. Podľa nej nejde ani tak o nahotu, ako skôr o simuláciu intimity.
Mnohé performerky navyše používajú veľké bezplatné platformy len ako výkladnú skriňu. Slúžia im na získavanie nových fanúšikov, ktorých následne presmerujú na vlastné platené profily.
Budúcnosť je otvorená
Porno-priemysel tak vstupuje do fázy, v ktorej sa mení samotná podstata podnikania. Masové portály budú musieť prehodnotiť svoje stratégie, ak nechcú prísť o vplyv aj príjmy. Otázkou už nie je, či umelá inteligencia zmení tento trh, ale kto sa jej dokáže prispôsobiť skôr než ostatní.