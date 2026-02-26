Trčali mu len špičky lyží! VIDEO z dramatickej záchrany po páde lavíny, TAKTO prebieha boj o život

TAHOE CITY - V kalifornskom lyžiarskom stredisku Palisades Tahoe došlo takmer k tragédii, keď muž uväznený pod masami snehu prežil len vďaka pozornosti dvoch lyžiarov. Tí si v hustej snehovej víchrici všimli lyže a ruku trčiacu z nánosu. Na sociálnej sieti zverejnili video, ako prebiehala záchrana lyžiara zasypaného lavínou.
Len o vlások sa podarilo odvrátiť ďalšiu tragédiu v oblasti jazera Lake Tahoe, keď dvaja lyžiari zachránili muža zasypaného hlbokým snehom v kalifornskom stredisku Palisades Tahoe. Dramatické video z 18. februára zachytáva moment, keď si počas jazdy v hustej víchrici všimli zo snehu trčať špičky lyží a spodnú časť ruky, ktorá ešte zvierala palicu.
„Z nejakého dôvodu sme sa zastavili a v tej bielej tme sme zbadali špičky lyží. Našťastie,“ uviedol Carson Schmidt, ktorý záznam zverejnil na sociálnych sieťach. Dvojica okamžite zamierila k miestu a začala horúčkovito odhadzovať masy prašanu. Zasypaný lyžiar sa ani nepohol, zatiaľ čo záchrancovia rukami prehrabávali čoraz väčšie množstvo snehu. V jednej chvíli bolo spod nánosu počuť tlmený zvuk. „Máme ťa,“ zaznelo, keď sa im konečne podarilo dostať k jeho hlave. Muž ich uistil, že je v poriadku, a po ďalšom odhadzovaní snehu sa ho podarilo úplne vyslobodiť.
Schmidt neskôr pripomenul, že udalosť by mala byť varovaním pre všetkých milovníkov zimných športov. „Lyžujte bezpečne a nikdy nie sami. Nemusí ísť o lavínu alebo pád do stromovej jamy, aby vás v takomto hlbokom snehu zasypalo,“ odkázal. Nie je jasné, čo presne viedlo k tomu, že sa lyžiar ocitol pod snehom. Stredisko sa bezprostredne k incidentu nevyjadrilo.
Deň predtým zabila lavína deväť skialpinistov
Dramatická záchrana pritom prišla len deň po tom, čo región zasiahla tragédia neďaleko vrchu Castle Peak, kde mohutná lavína pripravila o život deviatich skialpinistov. Skupina pätnástich ľudí sa vracala z trojdňovej túry v snahe uniknúť silnej zimnej búrke, ktorá oblasť sužovala.
Všetkých deväť obetí, vrátane šiestich klientok horskej sprievodcovskej spoločnosti Blackbird Mountain Guides, záchranári postupne vyprostili z masívu počas víkendu. „Neexistujú slová, ktoré by vystihli rozsah tejto straty. Naše srdcia smútia spolu s rodinami zasiahnutými touto katastrofou,“ uviedla šerifka okresu Nevada Shannan Moon na tlačovej konferencii po ukončení pátrania. Tragédia hlboko zasiahla miestnu komunitu aj širšiu lyžiarsku verejnosť.